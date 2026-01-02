На аукціон виставили унікальний багі Hummer із екстравагантним дизайном (фото)

У США на аукціоні продаватимуть незвичну версію Hummer H1. Знаменитий позашляховик перетворили на оригінальний багі.

Багі Hummer існує в одному-єдиному екземплярі. Про нього розповіли на сайті аукціону Mecum.

За основу для проєкту взяли Hummer H1 2003 року, проте донора визначити важко, адже авто зовсім на нього не схоже. Йому виготовили абсолютно новий дводверний кузов із рубаним дизайном, великим кутом нахилу лобового скла та мінімальними крилами. Він отримав захисне покриття Raptor.

Авто отримало повністю новий кузов Фото: Mecum

Підніжки, фари та ліхтарі виготовлено з нуля. Ззаду видно високо посаджені вихлопні труби. Крім того, позашляховик отримав величезні 44-дюймові колеса.

Важливо

Їздить боком: у Києві з'явився лімітований 830-сильний електрокар Hummer за $145000 (фото)

Двері відкриваються проти руху. Салон також повністю новий – його оздобили шкірою та додали діодне підсвічування. На центральній панелі встановили мультимедійну систему з тачскріном.

Відео дня

Салон оздобили шкірою Фото: Mecum

Силовий агрегат Hummer H1 залишився без змін. Багі оснащений 6,5-літровим турбодизельним V8 потужністю 190 сил, 4-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом зі знижувальною передачею. Пробіг автомобіля становить 32 тис. км.

Між іншим, нещодавно на аукціоні продавали рідкісний аналог Hummer від Toyota.

Також Фокус розповідав про найдорожчі автомобілі, продані на аукціонах у 2025 році.