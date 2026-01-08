Броня, димова завіса і 1000 сил: представлено ідеальний позашляховик для України (фото)

Презентовано новий Rezvani Tank другого покоління. Екстремальний позашляховик доступний у версіях потужністю до 1000 к. с. і може бути оснащений бронею, тепловізором, електрошокером і розпилювачем газу.

Позашляховик Rezvani Tank 2026 уже доступний для замовлення за ціною від $175 000, проте вартість топових броньованих версій моделі перевищує пів мільйона доларів. Подробиці новинки розкрили на сайті американського автовиробника.

Позашляховик доступний у броньованій версії

Новий Rezvani Tank, як і попередник, збудований на рамному шасі Jeep Wrangler, проте його кузов — повністю новий. Дизайн став ще брутальнішим і більш рубаним. Стандартними є великі 37-дюймові шини, а за доплату пропонують позашляховий пакет з підвищеним кліренсом, посиленою підвіскою і ще більшими 40-дюймовими покришками.

Салон оздобили дорогою шкірою

Салон Jeep Wrangler майже не змінився — його лише обшили дорогою шкірою. Також розкрили перелік опцій для Rezvani Tank. У пакеті за 42 000 доларів пропонують димову завісу, протигази, електрошокери в дверних ручках та шини, які не бояться проколу.

Крім того, доступні тепловізор, відеореєстратор, сирена, розпилювач газу та тактична аптечка. Сталева броня стандарту В6 (вона витримує обстріл з АК-47 і вибух гранати) коштує 85 000 доларів, а композитна — $142 000.

На вибір доступні двигуни потужністю від 270 до 1000 сил

Лінійка двигунів Rezvani Tank широка і різноманітна. На вибір пропонують 2,0-літрову бензинову турбочетвірку на 270 к. с., 3,6-літровий 286-сильний V6, 6,4-літровий 500-сильний V8 та плагін-гібридну установку потужністю 375 к. с. Топовими є 6,2-літрові компресорні V8 Hemi потужністю 707 та 1000 сил.

