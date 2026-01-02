Культовий позашляховик Toyota 80-х схрестили з Chevrolet Corvette (фото)

Toyota Land Cruiser 1985 року отримав нове життя. Позашляховик став розкішнішим і значно потужнішим.

Реставрацію та тюнінг Toyota Land Cruiser FJ60 виконало американське ательє Legacy Overland, яке спеціалізується на позашляховій техніці. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Під капот Toyota Land Cruiser 60 встановили 6,2-літровий 430-сильний V8 від Chevrolet Corvette, а в парі з ним працює нова 5-ступінчаста механічна КПП. А от повнопривідна трансмісія із роздавальною коробкою залишилися рідними.

Зовні позашляховик майже не змінився

Двигун доповнили спортивним вихлопом. Крім того, авто отримало сучасні підвіску та гальма, а також модернізоване кермове управління.

Салон отримав дороге оздоблення та мультимедійну систему

Важливо

Для міста і бездоріжжя: нова Toyota RAV4 2026 отримала яскраві версії (фото, відео)

Салон Toyota Land Cruiser 60 оздобили шкірою та алькантарою, а підсвічування тепер світлодіодне. Усередині встановили передні крісла Recaro з електроприводом і підігрівом, мультимедійну систему Pioneer із сенсорним дисплеєм та акустику від JBL.

Відео дня

Під капотом встановлено 430-сильний V8 від Corvette

Примітно, що зовні тюнінгований Toyota Land Cruiser FJ60 майже не змінився. Збережено і дуги, і рідну лебідку, і сталеві диски. З’явилися лише додаткова оптика і багажник на даху.

Між іншим, нещодавно Toyota Land Cruiser 70 перетворили на розкішний аналог "Гелендвагена".

Також Фокус розповідав, що на ринок виходить нова Toyota Corolla 2026.