Культовий позашляховик Toyota 80-х схрестили з Chevrolet Corvette (фото)

Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser 60 відреставрували та осучаснили

Toyota Land Cruiser 1985 року отримав нове життя. Позашляховик став розкішнішим і значно потужнішим.

Реставрацію та тюнінг Toyota Land Cruiser FJ60 виконало американське ательє Legacy Overland, яке спеціалізується на позашляховій техніці. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Під капот Toyota Land Cruiser 60 встановили 6,2-літровий 430-сильний V8 від Chevrolet Corvette, а в парі з ним працює нова 5-ступінчаста механічна КПП. А от повнопривідна трансмісія із роздавальною коробкою залишилися рідними.

Toyota Land Cruiser 60
Зовні позашляховик майже не змінився

Двигун доповнили спортивним вихлопом. Крім того, авто отримало сучасні підвіску та гальма, а також модернізоване кермове управління.

Салон Toyota Land Cruiser
Салон отримав дороге оздоблення та мультимедійну систему
Салон Toyota Land Cruiser 60 оздобили шкірою та алькантарою, а підсвічування тепер світлодіодне. Усередині встановили передні крісла Recaro з електроприводом і підігрівом, мультимедійну систему Pioneer із сенсорним дисплеєм та акустику від JBL.

мотор Corvette
Під капотом встановлено 430-сильний V8 від Corvette

Примітно, що зовні тюнінгований Toyota Land Cruiser FJ60 майже не змінився. Збережено і дуги, і рідну лебідку, і сталеві диски. З’явилися лише додаткова оптика і багажник на даху.

