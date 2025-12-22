Нова Toyota Corolla 2026 вийшла на ринок: як змінилося найпопулярніше авто у світі (фото)

Нова Toyota Corolla надійшла у виробництво та виходить на ринок. Компактний седан оновився зовні, а також підріс у розмірах.

Оновлену модель почали продавати в Китаї, адже це одна з країн де її випускають. Ціна Toyota Corolla 2026 становить від 99 000 до 118 000 юанів ($13 900 – 16 600). Про це повідомляє сайт IThome.

Модернізований седан Toyota Corolla пізнається за новою передньою частиною у дусі Prius. Утім, цим не обмежилися — автомобіль подовжили на 75 мм.

Модель доступна у бензиновому та гібридному виконанні Фото: Toyota

Розміри Toyota Corolla 2026:

довжина – 4710 мм;

ширина – 1780 мм;

висота – 1435 мм;

колісна база – 2750 мм.

У салоні Toyota Corolla встановили нову цифрову панель приладів та збільшений центральний тачскрін із діагоналлю 12,9 дюйма. Також з’явилися бездротова зарядка смартфонів та змінне підсвічування салону. Комплекс систем безпеки Toyota Pilot поповнив базову комплектацію.

У салоні встановили нові екрани Фото: Toyota

Нова Toyota Corolla дебютувала із 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 171 к. с. та з 1,8-літровою гібридною установкою на 140 сил. В останньому випадку витрата пального становить 4,1 л на 100 км.

Варто відзначити, що це фінальне оновлення нинішньої моделі. У кінці 2026 року на ринок вийде абсолютно нова Toyota Corolla тринадцятого покоління, яку вже показали. Нагадаємо, що саме Toyota Corolla — найпопулярніше авто всіх часів, адже випустили вже понад 50 мільйонів цих машин.

