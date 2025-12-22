Новая Toyota Corolla 2026 вышла на рынок: как изменилось самое популярное авто в мире (фото)

Новая Toyota Corolla поступила в производство и выходит на рынок. Компактный седан обновился внешне, а также подрос в размерах.

Обновленную модель начали продавать в Китае, ведь это одна из стран где ее выпускают. Цена Toyota Corolla 2026 составляет от 99 000 до 118 000 юаней ($13 900 — 16 600). Об этом сообщает сайт IThome.

Модернизированный седан Toyota Corolla узнается по новой передней части в духе Prius. Впрочем, этим не ограничились — автомобиль удлинили на 75 мм.

Модель доступна в бензиновом и гибридном исполнении Фото: Toyota

Размеры Toyota Corolla 2026 года:

длина — 4710 мм;

ширина — 1780 мм;

высота — 1435 мм;

колесная база — 2750 мм.

В салоне Toyota Corolla установили новую цифровую панель приборов и увеличенный центральный тачскрин с диагональю 12,9 дюйма. Также появились беспроводная зарядка смартфонов и сменная подсветка салона. Комплекс систем безопасности Toyota Pilot пополнил базовую комплектацию.

В салоне установили новые экраны Фото: Toyota

Новая Toyota Corolla дебютировала с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 171 л. с. и с 1,8-литровой гибридной установкой на 140 сил. В последнем случае расход топлива составляет 4,1 л на 100 км.

Стоит отметить, что это финальное обновление нынешней модели. В конце 2026 года на рынок выйдет совершенно новая Toyota Corolla тринадцатого поколения, которую уже показали. Напомним, что именно Toyota Corolla — самое популярное авто всех времен, ведь выпустили уже более 50 миллионов этих машин.

