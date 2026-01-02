Культовый внедорожник Toyota 80-х скрестили с Chevrolet Corvette (фото)

Toyota Land Cruiser 1985 года получил новую жизнь. Внедорожник стал роскошнее и значительно мощнее.

Реставрацию и тюнинг Toyota Land Cruiser FJ60 выполнило американское ателье Legacy Overland, которое специализируется на внедорожной технике. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Под капот Toyota Land Cruiser 60 установили 6,2-литровый 430-сильный V8 от Chevrolet Corvette, а в паре с ним работает новая 5-ступенчатая механическая КПП. А вот полноприводная трансмиссия с раздаточной коробкой остались родными.

Внешне внедорожник почти не изменился

Двигатель дополнили спортивным выхлопом. Кроме того, авто получило современные подвеску и тормоза, а также модернизированное рулевое управление.

Салон получил дорогую отделку и мультимедийную систему

Салон Toyota Land Cruiser 60 отделали кожей и алькантарой, а подсветка теперь светодиодная. Внутри установили передние кресла Recaro с электроприводом и подогревом, мультимедийную систему Pioneer с сенсорным дисплеем и акустику от JBL.

Под капотом установлен 430-сильный V8 от Corvette

Примечательно, что внешне тюнингованный Toyota Land Cruiser FJ60 почти не изменился. Сохранены и дуги, и родная лебедка, и стальные диски. Появились лишь дополнительная оптика и багажник на крыше.

