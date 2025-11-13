Тест-драйв нового Defender OCTA: потужний "спорткар" для бездоріжжя

Новий Defender OCTA — надпотужний заряджений позашляховик із V8 під капотом. Фокус перевірив динаміку авто та дізнався, чи зберегло воно традиційні якості Defender.

Він потужний і швидкий, як спорткари, але при цьому не боїться бруду і чудово почувається на бездоріжжі. Він великий, просторий і комфортабельний. Подібних авто на ринку небагато. На тесті Фокусу новий Defender OCTA.

Defender OCTA пізнається за агресивнішою передньою частиною зі збільшеним повітрозабірником Фото: Тарас Брязгунов

Land Rover ніколи не ставив на перше місце динамічні якості, особливо якщо мова йде про Defender. Варто відзначити, що в лінійці цієї моделі у 80-х та 90-х були потужні версії з V8 під капотом, проте їх важко назвати спортивними. Утім, часи змінюються і заряджені кросовери та позашляховики стали дуже популярними останнім часом. Новий Defender OCTA не просто кидає виклик моделям на кшталт Mercedes-AMG G63, а є потужнішим та швидшим.

Як змінився дизайн Defender OCTA

Ретродизайн Land Rover Defender залишається актуальним і у 2025 році – класичний британський позашляховик, як і раніше, привертає до себе увагу. До того ж, Defender OCTA брутальніший на вигляд за стандартну модель, адже має агресивнішу передню частину з широким повітрозабірником і роздуті колісні арки, які вказують на збільшену на 68 мм колію.

Модель пропонують у п'ятидверному виконанні Defender 110 Фото: Тарас Брязгунов

Оптика позашляховика – матрична. Також на кузові з’явилися логотипи OCTA, а дах пофарбований у чорний колір. Ззаду заряджений варіант видають чотири вихлопні труби.

Тестове авто оснащене 22-дюймовими дисками із всесезонними шинами, проте можна обрати і 20-дюймові колеса з 33-дюймовою позашляховою гумою. А ще новий Defender OCTA вищий, адже його кліренс збільшили на 28 мм (до 250-323 мм, залежно від обраного рівня пневмопідвіски).

В основі зарядженого варіанту лежить п’ятидверний Defender 110.

Ззаду Defender OCTA пізнається за чотирма вихлопними трубами Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Defender 110 OCTA:

довжина – 5003 мм;

ширина – 2064 мм;

висота – 1995 мм;

колісна база – 3023 мм.

Салон Defender OCTA

Відчиняємо двері і на дорогу проектується логотип OCTA. Поріг салону високий, тому опційні підніжки з електроприводом тут не будуть зайвими.

Салон Defender OCTA зберігає знайомий стиль, але обшитий дорожчою шкірою Фото: Тарас Брязгунов

В оздобленні використано шкіру, а стеля обшита замшею. Педалі та пороги прикрашені металевими накладками. Усередині зберігається рубаний стиль із неприкритими болтами кріплення деталей. Чотирьохспицеве ​​кермо досить велике, а компактний селектор трансмісії розташований високо і знаходиться під рукою.

Покази приладів виведені на 12,3-дюймовий дисплей, конфігурацію якого можна змінювати – наприклад, вивести на нього карту навігації. Є і проєкція на лобове скло.

Конфігурацію цифрового щитка приладів можна змінити Фото: Тарас Брязгунов На екран можна вивести карту навігації Фото: Тарас Брязгунов

Широка центральна панель увінчана 11,4-дюймовим тачскріном мультимедійної системи Pivi Pro. В її меню є цікаві функції – можна, наприклад, побачити кут крену авто чи розподіл крутного моменту по осях.

Плюсом усіх Land Rover Defender є великі фізичні кнопки, якими можна користуватися навіть в пальчатах. До речі, перемикачі є багатофункціональними: якщо натиснути на них, то вони регулюватимуть не налаштування клімат-контролю, а підігрів і вентиляцію крісел.

Defender OCTA – доволі практичне заряджене авто. Його бардачок і бокс у підлокітнику (з функцією охолодження), можливо, не найбільші, зате у високій центральній консолі є чимала ніша з USB-портом.

Наскільки практичний новий Defender OCTA

Сідаємо за кермо Defender OCTA. Мабуть, головна відмінність в інтер’єрі позашляховика – його спортивні сидіння з інтегрованими підголівниками. Вони не лише добре утримують спину, але й залишаються комфортабельними. Як крісла, так і кермо регулюються з допомогою електроприводу, є і пам'ять налаштувань. Звісно ж, передбачені підігрів і вентиляція, обігрівається і кермо.

Спортивні передні крісла не лише добре утримують спину, але й залишаються комфортабельними Фото: Тарас Брязгунов Ззаду місця достатньо навіть двометровим пасажирам Фото: Тарас Брязгунов

Посадка залишається дуже високою, і це не дивно. Завдяки цьому, а також великим дзеркалам оглядовість на диво непогана – хіба запаска ззаду заважає.

На другому ряді місця в надлишку – навіть двометровим пасажирам не тісно. Ширини салону вистачає для трьох дорослих, хоча диван все ж профільований під два місця. Для задніх пасажирів є окремі налаштування клімату, підігрів крісел та USB-порти.

Багажник Defender 110 OCTA також місткий: 786 л у звичайному стані та 1875 л – зі складеними задніми сидіннями. Усередині є кріплення для багажу та повноцінна розетка. Отже, заряджений позашляховик нічим не поступається у практичності та внутрішньому просторі стандартному Defender.

Об'єм багажника Defender OCTA становить 786 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми кріслами виходить 1875-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Двері традиційно відкриваються в бік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою є невеликий відсік Фото: Тарас Брязгунов У багажнику є повноцінна розетка Фото: Тарас Брязгунов

Комплектація Defender OCTA

Природно, що недешевий позашляховик Defender OCTA багато оснащений. Безключовий доступ, панорамний дах, роздільний клімат-контроль, електропакет, навігацію, камери по колу.

Звичайно, встановлено і повний комплекс систем безпеки – адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі руху, розпізнання дорожніх знаків, контроль "сліпих" зон та втоми водія.

Великими фізичними кнопками зручно користуватися Фото: Тарас Брязгунов Бардачок Defender не надто великий, але зверху є додаткова поличка Фото: Тарас Брязгунов Бокс у підлокітнику доповнений з охолодженням Фото: Тарас Брязгунов У центральній консолі є чимала ніша Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів свої налаштування клімату та підігрів крісел Фото: Тарас Брязгунов

А ще Defender OCTA отримав 700-ватну акустичну систему Meridian™ Surround Sound з 14 динаміками. До того ж, є технологія Body and Soul Seat – крісла здатні пульсувати, що створює ефект занурення в музику.

Потужне баварське серце – двигун Defender OCTA

Головна особливість позашляховика зашифрована в його імені. У перекладі з латини OCTA значить "восьмий", тобто назва натякає на двигун V8 під капотом.

4,4-літровий турбомотор знайомий за BMW X5 M та X6 M. Так-так, у цього британського джентльмена баварське серце. Особисто я бачу в цьому лише плюси, адже характеристики двигуна першокласні.

4,4-літровий V8 твін-турбо тяговитий, приємно звучить, але й "аппетит" має чималий Фото: Тарас Брязгунов

Вісімка розвиває 635 к. с. і це найпотужніший мотор, який коли-небудь ставили на Land Rover чи Range Rover. Крутний момент у 750 Н∙м доступний в широкому діапазоні 1800-5850 об/хв, а короткочасно в режимі Dynamic Launch Mode доступно навіть 800 Н∙м. На ділі це значить величезний запас тяги на будь-яких обертах.

Двигун еластичний і ураганний – миттєво реагує на натиснення газу і швидко розкручується. Його низькочастотний звук гучний і соковитий.

Великий позашляховик стартує до сотні за 4 с

У спортивному режимі цей 2,5-тонний гігант здатен розігнатися до сотні всього за 4 с, причому при різкому старті відчувається, як його "корма" присідає. Після цього позашляховик не втихомирює свій запал і дуже легко долітає до 150-160 км/год. Його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Звісно, за такі характеристики доводиться, звісно, розплачуватися чималим "апетитом". Заявлена витрата пального – 13-13,8 л/100 км у змішаному циклі. Під час тесту Defender OCTA за спокійної їзди по трасі витрачав 11-12 л на 100 км, а в місті – 18 л/100 км. Утім, якщо добряче "притопити", то споживання зростає до 21-23 л на 100 км.

Король бездоріжжя

Потужний Defender OCTA залишається вірним принципам і прохідність зарядженої моделі фантастична. Звичайно ж, його повний привід має знижувальну передачу, також є система допомоги на крутому спуску HDC та технологія Terrain Response 2, яка здатна автоматично пристосовувати налаштування до різних типів дорожнього покриття.

Бездоріжжя залишається рідною стихією для Defender OCTA Фото: Тарас Брязгунов Технологія Terrain Response 2 дає можливість пристосовуватися до різних типів бездоріжжя Фото: Тарас Брязгунов Пневмопідвіска довзоляє збільшити кліренс до 323 мм Фото: Тарас Брязгунов

Важке бездоріжжя завжди було рідною стихією Land Rover Defender. Утім, позашляховик не лише здатен штурмувати 45-градусні підйоми та 90-сантиметрові броди, але й може пересуватися пересіченою місцевістю на великій швидкості у спеціальному режимі OCTA.

Керованість Defender OCTA

Разом із тим, на асфальті новий Defender 110 OCTA добре почувається, адже пневмопідвіска забезпечує доволі комфортабельну їзду, а завдяки напівактивним амортизаторам крени кузова виявилися меншими, ніж я очікував.

Кермо доволі точне і наповнене вагою. Хоча, звісно, перед нами не спорткупе і в швидкісних поворотах дається взнаки недостатня повертаємість. Зате гальма Brembo забезпечують важкому авто доволі непогане сповільнення.

Витрата пального може перевищувати 20 л на 100 км Фото: Тарас Брязгунов

На трасі курсова стабільність високого позашляховика не викликає питань, проте після 110 км/год дають про себе знати аеродинамічні шуми. Хоча загалом шумоізоляція хороша і, особливо у днищі – ями і вибоїни поглинаються тихо, тому можна насолоджуватися звуком V8.

Ціна Defender OCTA

Звісно, потужний преміальний позашляховик не може бути дешевим. Новий Land Rover Defender OCTA коштує від 10 439 220 гривень. Утім, варто відзначити, що основний суперник Mercedes-AMG G63 ще дорожчий.

Заряджену версію видають розширені колісні арки та 22-дюймові диски Фото: Тарас Брязгунов На кузові та в салоні зявилися особливі емблеми OCTA Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Новий Land Rover Defender OCTA – найпотужніша і найшвидша версія моделі за всю її історію. Це не черговий заряджений кросовер, він є справжнім підкорювачем бездоріжжя, який здатен швидко пересуватися як асфальтом, так і пересіченою місцевістю.

Плюси Defender OCTA:

чудова динаміка;

фантастична прохідність;

просторі салон та багажник.

Мінуси Defender OCTA:

підвищена витрата пального;

Технічні характеристики Defender OCTA

Тип двигуна бензиновий, з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів V8 Об'єм двигуна 4395 Потужність двигуна, к. с./об/хв 635 при 5850 Обертальний момент, Нм/об/хв 800 при 1800-5850 Коробка передач 8-ст. автоматична Привід повний Споживання пального, л/100 км 13,0-13,8 Макс. швидкість, км/год 250 Розгін 0–100 км/год, с 4 Об'єм паливного баку, л 90

