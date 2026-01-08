Україну засипає снігом: як безпечно їздити на автомобілі взимку

Прості поради дозволять підготуватися до поїздки в снігопад та уникнути неприємностей через складні погодні умови.

Сильні снігопади та хуртовини вже паралізували низку важливих трас в Україні. Через негоду вже зафіксовано понад 200 ДТП, а місцями зупинено рух вантажівок. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що над ліквідацією наслідків негоди працюють 970 одиниць снігоприбиральної техніки та більше тисячі комунальників.

Фокус нагадає основні правила їзди у сніг та мороз, які зараз надзвичайно актуальні і дозволять добратися до пункту призначення, уникнувши проблем.

Підготовка до поїздки взимку

Підготовлений – значить захищений. У снігопад бажано взяти з собою складну лопату, буксирувальний трос та сенд траки, які підкладають під колеса, щоб виїхати зі снігової пастки. Запасні рукавички, теплий одяг, кишенькова грілка, питна вода і висококалорійні продукти (шоколад, горіхи) також не будуть зайвими. Звісно, автомобіль має бути заправленим, зимова рідина омивача скла — залитою, а акумулятор — справним та зарядженим.

Відео дня

Не варто лінуватися повністю очистити, прогріти та розморозити авто. По-перше, чисті вікна та дзеркала — запорука хорошої оглядовості. По-друге, снігова "шапка" на даху авто при гальмуванні може з’їхати на лобове скло і перекрити огляд, а це вже може призвести до ДТП.

Кермо варто обертати у бік заносу Фото: Skoda

Як правильно їздити у снігопад

Звісно, зимова гума є обов’язковою в українських умовах і якщо хтось так і не перевзувся чи обрав всесезонні шини, то краще взагалі не виїжджати, аби уникнути проблем. Та й взагалі, вирушати в поїздку бажано лише за крайньої необхідності.

Утім, і зимові шини – не панацея. Запорукою безпеки є плавна їзда. Варто утриматися від різких розгонів та гальмувань, та й кермо надто швидко обертати не слід. Бажано обирати підвищену передачу, а також не пробувати швидко вискакувати з колії на дорозі.

Звісно ж, важливо дотримуватися безпечної дистанції та сповільнюватися завчасно, оскільки гальмівний шлях на снігу значно довший. І так, ABS не скорочує його, а тільки дозволяє зберегти контроль над автомобілем. Якщо ж ABS відсутня, то варто вдатися до переривчастого гальмування, аби уникнути блокування коліс.

Важливо

Сам обрав цю модель: досвідчений механік назвав найнадійніше авто сучасності (відео)

Обов’язковим є увімкнене ближнє світло фар, протитуманки теж не завадять. А ще не зайвим буде прислухатися до свого автомобіля. Приміром, вимкнута музика дозволить швидше почути звук пробуксовки коліс.

Під час заносу на передньопривідному автомобілі слід додати газу, а на задньопривідному – навпаки, відпустити акселератор. В обох випадках кермо необхідно повертати у бік заносу.

Якщо ж авто все ж загрузло, то варто спробувати розкачати його вперед-назад, вмикаючи по черзі передню і задню передачу. Можна спробувати трохи повертати кермом праворуч і ліворуч, аби пошукати зчеплення для передніх коліс. Також можна спробувати підкласти під колеса гілки чи килимок, аби вони отримали зчеплення.

Раніше Фокус розповідав, як захистити скло автомобіля від обмерзання. Допоможе продукт, який є у кожному супермаркеті.

Також ми писали про найкращі електромобілі 2026 року, які перевершили конкурентів.