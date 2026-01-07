Сам обрав цю модель: досвідчений механік назвав найнадійніше авто сучасності (відео)

Механік із 50-річним стажем обрав для себе нове авто, яке він вважає найкращим на ринку. Воно надійне, економічне і має великий багажник.

Відомий американський автомеханік і блогер Скотті Кілмер визначив найнадійніше авто сучасності. Це Toyota Camry, яку він і придбав нещодавно, про що він повідомив у відео на своєму Youtube-каналі.

Скотті Кілмер пропрацював на СТО 50 років і завжди купувати вживані автомобілі та радив у своєму блозі, як обрати авто з пробігом.

Утім, цього разу 72-річний американець вирішив придбати нове авто. Свій вибір він назвав практичним та пояснив, що нову машину хотіла і його дружина.

Вибір пав на гібрид Toyota Camry, оскільки Скотті Кілмер вважає моделі японської марки найнадійнішими. Гібриди Toyota на ринку вже понад два десятиріччя і показали себе, як витривалі та безпроблемні авто. Вони без проблем долають сотні тисяч кілометрів До того ж, механік не хотів купувати кросовер чи авто преміумкласу.

Toyota Camry економічна, довговічна і має великий багажник Фото: Toyota

Скотті Кілмер відзначив, що Toyota Camry відносно недорога – коштує 31 000 доларів. Її 225-сильна гібридна установка витрачає 4,7 л на 100 км у місті і при цьому забезпечує непогану динаміку.

Крім того, седан Toyota Camry має довговічні матеріали оздоблення, практичний салон, продумані органи керування та великий багажник.

