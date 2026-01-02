Важить лише 450 кг: в інтернеті показали маловідому спортивну Toyota 90-х (фото, відео)

Мало хто знає, що у 90-х Toyota планувала створити недорогу субкомпактну спортивну модель. Купе AXV-IV виготовили з карбону і магнію, а його підвіску виробили з гуми.

Toyota AXV-IV — один із найнезвичніших проєктів японського виробника. Про нього розповіли на сайті Motor1.

Купе Toyota AXV-IV презентували на автошоу в Токіо у 1991 році. Компактна 3,4-метрова модель належала до популярного в Японії сегменту кей-карів і була покликана кинути виклик Honda Beat, Mazda Autozam AZ-1 та Suzuki Cappuccino.

За мірками 90-х обтічне авто мало низький (0,30) коефіцієнт лобового опору, а його маса становила всього 450 кг. Річ у тім, що в конструкції використали алюміній, магній та карбон, а важелі підвіски виготовили з гуми.

Спортивне авто важить 450 кг Фото: Toyota

Задньопривідний концепт Toyota AXV-IV оснастили 0,8-літровим двотактним двигуном із безпосереднім впорскуванням пального, який розвивав 63 к. с. та 118 Нм. У парі з ним працювала механічна КПП.

Toyota AXV-IV мала дискові передні і барабанні задні гальма. Також встановили дуже вузькі шини розміром 135/55 R16.

Toyota AXV-IV залишилася концептом Фото: Toyota

Купе Toyota AXV-IV так і не стало серійним, проте риси його дизайну можна помітити на Toyota MR2 третього покоління, яку представили через 8 років.

