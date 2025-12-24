Toyota презентувала швидкісний спортивний електрокросовер преміумкласу (фото)

Електромобіль Lexus RZ отримав топову заряджену версію. Кросовер стартує до сотні за 4,4 с та вирізняється агресивним дизайном.

Електрокросовер дебютував у Японії й саме там у березні стартують його продажі. Ціна Lexus RZ 600e F Sport Performance (саме так назвали модель) стартує з 12 165 000 єн ($78 100). Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті концерну Toyota.

Електрокросовер отримав обвіс та антикрило Фото: Lexus

Новий Lexus RZ 600e F Sport Performance оснастили двомоторною повнопривідною установкою потужністю 426 к. с. Розгін до 100 км/год займає 4,4 с. Із батареєю ємністю 77 кВт∙год запас ходу складає 525 км.

У салоні встановили кермо-штурвал Фото: Lexus

Крім того, електрокросовер отримав аеродинамічний пакет від Lexus RZ 450e F Sport Performance. Він включає агресивніші бампери, обвіс, дифузор, розширювачі арок та одразу два задніх антикрила. За доплату аеродинамічні елементи можуть бути карбоновими. Крім того, з'явилися повітрозабірники на капоті та 21-дюймові диски Enkei з низькопрофільною гумою, а кліренс занизили на 20 мм.

Комплектація включає спортивні крісла Фото: Lexus

Салон Lexus RZ 600e F Sport Performance оздобили шкірою та алькантарою із контрастними синіми вставками. Електрокар отримав спортивні сидіння, а також компактне кермо-штурвал.

