Toyota презентовала скоростной спортивный электрокроссовер премиум-класса (фото)

Электромобиль Lexus RZ получил топовую заряженную версию. Кроссовер стартует до сотни за 4,4 с и отличается агрессивным дизайном.

Электрокроссовер дебютировал в Японии и именно там в марте стартуют его продажи. Цена Lexus RZ 600e F Sport Performance (именно так назвали модель) стартует с 12 165 000 иен ($78 100). Подробности новинки раскрыли на официальном сайте концерна Toyota.

Электрокроссовер получил обвес и антикрыло Фото: Lexus

Новый Lexus RZ 600e F Sport Performance оснастили двухмоторной полноприводной установкой мощностью 426 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,4 с. С батареей емкостью 77 кВт∙ч запас хода составляет 525 км.

В салоне установили руль-штурвал Фото: Lexus

Важно

Для города и бездорожья: новая Toyota RAV4 2026 получила яркие версии (фото, видео)

Кроме того, электрокроссовер получил аэродинамический пакет от Lexus RZ 450e F Sport Performance. Он включает более агрессивные бамперы, обвес, диффузор, расширители арок и сразу два задних антикрыла. За доплату аэродинамические элементы могут быть карбоновыми. Кроме того, появились воздухозаборники на капоте и 21-дюймовые диски Enkei с низкопрофильной резиной, а клиренс занизили на 20 мм.

Відео дня

Комплектация включает спортивные кресла Фото: Lexus

Салон Lexus RZ 600e F Sport Performance отделали кожей и алькантарой с контрастными синими вставками. Электрокар получил спортивные сиденья, а также компактный руль-штурвал.

Кстати, недавно показали электрический суперкар Lexus LFA, который станет серийным.

Также Фокус рассказывал о самых дорогих Toyota стоимостью более миллиона долларов.