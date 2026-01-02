Весит всего 450 кг: в интернете показали малоизвестную спортивную Toyota 90-х (фото, видео)

Мало кто знает, что в 90-х Toyota планировала создать недорогую субкомпактную спортивную модель. Купе AXV-IV изготовили из карбона и магния, а его подвеску произвели из резины.

Toyota AXV-IV — один из самых необычных проектов японского производителя. О нем рассказали на сайте Motor1.

Купе Toyota AXV-IV презентовали на автошоу в Токио в 1991 году. Компактная 3,4-метровая модель относилась к популярному в Японии сегменту кей-каров и была призвана бросить вызов Honda Beat, Mazda Autozam AZ-1 и Suzuki Cappuccino.

По меркам 90-х обтекаемое авто имело низкий (0,30) коэффициент лобового сопротивления, а его масса составляла всего 450 кг. Дело в том, что в конструкции использовали алюминий, магний и карбон, а рычаги подвески изготовили из резины.

Спортивное авто весит 450 кг Фото: Toyota

Заднеприводный концепт Toyota AXV-IV оснастили 0,8-литровым двухтактным двигателем с непосредственным впрыском топлива, который развивал 63 л. с. и 118 Нм. В паре с ним работала механическая КПП.

Toyota AXV-IV имела дисковые передние и барабанные задние тормоза. Также установили очень узкие шины размером 135/55 R16.

Toyota AXV-IV осталась концептом Фото: Toyota

Купе Toyota AXV-IV так и не стало серийным, однако черты его дизайна можно заметить на Toyota MR2 третьего поколения, которую представили спустя 8 лет.

