Сам выбрал эту модель: опытный механик назвал самое надежное авто современности (видео)

Механик с 50-летним стажем выбрал для себя новое авто, которое он считает лучшим на рынке. Оно надежное, экономичное и имеет большой багажник.

Известный американский автомеханик и блогер Скотти Килмер определил самое надежное авто современности. Это Toyota Camry, которую он и приобрел недавно, о чем он сообщил в видео на своем Youtube-канале.

Скотти Килмер проработал на СТО 50 лет и всегда покупал подержанные автомобили и советовал в своем блоге, как выбрать авто с пробегом.

Впрочем, на этот раз 72-летний американец решил приобрести новое авто. Свой выбор он назвал практичным и объяснил, что новую машину хотела и его жена.

Выбор пал на гибрид Toyota Camry, поскольку Скотти Килмер считает модели японской марки самыми надежными. Гибриды Toyota на рынке уже более двух десятилетий и показали себя, как выносливые и беспроблемные авто. Они без проблем преодолевают сотни тысяч километров К тому же, механик не хотел покупать кроссовер или авто премиум-класса.

Toyota Camry экономична, долговечна и имеет большой багажник Фото: Toyota

Скотти Килмер отметил, что Toyota Camry относительно недорогая — стоит 31 000 долларов. Ее 225-сильная гибридная установка расходует 4,7 л на 100 км в городе и при этом обеспечивает неплохую динамику.

Кроме того, седан Toyota Camry имеет долговечные материалы отделки, практичный салон, продуманные органы управления и большой багажник.

