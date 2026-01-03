И для асфальта, и для бездорожья: названы самые надежные внедорожники 2025 года (фото)

Внедорожник является отличным выбором для любителей путешествовать с семьей или друзьями. Впрочем существует риск застрять в дальней дороге, выбрав ненадежную модель.

Топ самых надежных внедорожников опубликовал сайт GoBankingRates со ссылкой на US News и оценки от американской компании по аналитике данных J.D. Power. В перечне собраны модели 2025 года, которые выходят из строя значительно реже среднестатистических автомобилей.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner имеет оценку надежности 86/100 по версии J.D. Power. Этот внедорожник среднего размера оснащен 4,0-литровым двигателем V-6. Для 2025-го модельного года его полностью переработали, и несмотря на недостатки в ускорении и грузоподъемности 4Runner славится долговечностью и производительностью как на асфальте, так и на грунте и сложных поверхностях.

Внедорожник Toyota 4Runner продуктивен на разных поверхностях Фото: Toyota

Chevrolet Blazer

J.D. Power оценили надежность Chevrolet Blazer на 86/100. Этот внедорожник имеет два мощных двигателя, которые при этом экономно расходуют топливо, а также ряд стандартных функций, таких как интуитивно понятная и долговечная информационно-развлекательная система.

Blazer от Chevrolet оснащен мощными двигателями Фото: General Motors

Hyundai Kona

Оценка надежности для Hyundai Kona от J.D. Power составляет 86/100. Power составляет 86/100. Это авто заняло первое место в рейтинге надежности субкомпактных внедорожников. Его линейка силовых агрегатов отличается эффективностью, а также этот внедорожник имеет просторный и практичный салон.

Салон Hyundai Kona просторный и практичный Фото: Тарас Брязгунов

Kia Soul

Оценка надежности Kia Soul от J.D. Power также 86/100. Power также 86/100. Кроме комфортного просторного салона эта модель отличается высокой эффективностью и выдающейся надежностью по относительно доступной цене.

Kia Soul отличается высокой производительностью и имеет просторный салон Фото: Kia

Kia Telluride

J.D. Power оценили надежность Kia Telluride также на 86/100. Этот внедорожник имеет еще более просторный салон с тремя рядами сидений, отличается смелым стилем, надежной безотказностью и множеством функций.

Kia Telluride имеет три ряда сидений в просторном салоне Фото: Kia

Chevrolet Trailblazer

Оценка надежности J.D. Power для Chevrolet Trailblazer — так же 86/100. Power для Chevrolet Trailblazer — так же 86/100. Этот субкомпактный кроссовер отличается простором, а в салоне есть комфортные сиденья для пяти человек. Также внедорожник от Chevrolet имеет спортивный дизайн, удобные технологии и репутацию надежности.

В Chevrolet TrailBlazer спортивный дизайн сочетается с комфортом Фото: General Motors

Hyundai Venue

Еще один внедорожник с оценкой надежности от J.D. Power 86/100 — Hyundai Venue. Power 86/100 — Hyundai Venue. Этот бюджетный кроссовер имеет высокую топливную эффективность и надежность, а также удобные технологии. Багажного пространства в этой машине немного, поскольку предпочтение отдано пространству в салоне для комфорта пассажиров.

Hyundai Venue отдает предпочтение пространству для пассажиров Фото: Hyundai

Ford Explorer

Высшую оценку надежности от J. D. Power — 87/100 — имеет Ford Explorer. В 2025 году он получил обновленный дизайн, улучшенную информационно-развлекательную систему и новую систему полуавтоматизированного вождения по шоссе. Этот автомобиль имеет мощную линейку силовых агрегатов и известен своей предсказуемой надежностью.

Внедорожник Ford Explorer отличается надежностью Фото: Ford

Kia Seltos

Также оценку надежности 87/100 от J.D. Power имеет Kia Seltos. Power имеет Kia Seltos. По словам аналитиков, в этом субкомпактном внедорожнике сбалансировано сочетаются доступность, функциональность и практичность для повседневного использования. При этом он подходит и для дальних путешествий, поскольку, как и другие модели Киа, имеет высокую прогнозируемую надежность.

Kia Seltos сочетает в себе надежность и функциональность Фото: Kia

BMW X4

BMW X4 также имеет оценку надежности от J. D. Power 87/100, а в 2025 году получил новые функции для комфорта водителя и пассажиров. Этот внедорожник класса люкс имеет эффективные силовые агрегаты и отличается быстрым ускорением, и при этом экономно использует топливо и имеет приятное, спокойное управление.

Эффективные силовые агрегаты BMW X4 обеспечивают быстрое ускорение Фото: BMW

