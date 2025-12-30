Механики назвали лучшие и худшие гибридные авто: какие модели реже попадают на СТО (фото)

Экономные гибридные автомобили, которые сочетают двигатель внутреннего сгорания с электромотором, все больше набирают популярность на рынке. Среди разнообразия моделей есть те, что славятся надежностью, однако встречаются и такие, которые механики прозвали "катастрофой".

Топ-3 лучших гибридных авто и наименее надежных моделей составил сайт GoBankingRates, пообщавшись с автомехаником с более чем десятилетним опытом работы Матео и автомобильным экспертом из JustAnswer Крисом Пайлом. Также механик назвал три гибрида, которых стоит избегать, чтобы не выкладывать круглые суммы на ремонты.

Лучшие гибридные авто

Крис Пайл назвал несколько гибридных автомобилей, которые он рекомендует как долговечные:

Kia Sportage является комфортным, надежным и вместительным кроссовером с относительно невысоким ценником.

Kia Sportage сочетает комфорт и надежность Фото: Kia

Hyundai Sonata отличается стильным спортивным дизайном и надежными силовыми агрегатами, однако его цена может "кусаться".

Hyundai Sonata славится надежными силовыми агрегатами Фото: Hyundai

Toyota Prius, по словам Пайла, имеет отличную управляемость, плавно ездит по трассе и существенно экономит топливо.

В Toyota Prius эксперт отметил отличную управляемость и плавную езду Фото: Wikipedia

Худшие гибридные авто

Ford Escape Hybrid (модели 2005-2012 годов) — по словам Матео, несмотря на вместительное грузовое пространство и значительную экономию топлива, модели 2005-2012 годов будут не лучшим выбором из-за слабого гибридного аккумулятора, который понадобится заменять.

"Их замена может стоить до 5 000 долларов, а иногда и больше, что выйдет дороже, чем некоторые из этих старых моделей сегодня", — отметил автомеханик.

Ford Escape Hybrid 2005-2012 годов имеет слабый гибридный аккумулятор Фото: Flickr

Chevrolet Malibu Hybrid (Model Years 2016-2019 годов) — эта модель также значительно экономит топливо и может иметь длинную траекторию пробега, однако Матео отметил, что такую машину не получится выгодно перепродать, а также она имеет ограниченную техническую поддержку.

"Найти механиков, которые специализируются на этих автомобилях, может быть достаточно сложно", — сказал специалист.

Для Chevrolet Malibu Hybrid сложно найти механиков Фото: Wikipedia

Chrysler Pacifica Hybrid (Model Years 2017-2025 годов) — на протяжении почти десятилетия эта модель имеет среди механиков репутацию "катастрофы" в плане технического обслуживания.

"Pacifica Hybrid неоднократно отзывали из-за проблем с аккумулятором и электрической системой. Некоторым моим клиентам этого автомобиля пришлось столкнуться с проблемами остановки двигателя и зарядки", — рассказал Матео.

Chrysler Pacifica Hybrid часто страдает от проблем с аккумулятором и электросистемой Фото: Wikipedia

