Названы самые надежные и наименее долговечные авто: у кого больше шансов проехать 400 000 км

Среди сотен автомобильных марок несколько брендов заработали репутацию производителей наиболее надежных авто, которые будут служить и после сотен тысяч километров пробега. В то же время есть популярные бренды, которые статистически не могут похвастаться долговечностью.

Перечень самых надежных авто и автомобилей, отличающихся наименьшей долговечностью, опубликовал 14 декабря сайт GoBankingRates со ссылкой на отчет iSeeCars.com. Самые высокие ступеньки заняли японские производители.

Самые надежные авто

Согласно отчету, даже для автомобилей самых авторитетных брендов шанс проехать более 400 000 км обычно не превышает 20%. Однако в статистике выделяются четыре марки, которые приближаются к этому проценту:

Toyota — вероятность пробега более 400 000 км 17,8% (3,7x по сравнению со средней маркой авто); Lexus — вероятность пробега более 400 000 км 12,8% (2,7x по сравнению со средней маркой авто); Honda — вероятность пробега более 400 000 км 10,8% (2,3x по сравнению со средней маркой авто); Acura — вероятность пробега более 400 000 км 7,2% (1,5x по сравнению со средней маркой авто).

Автомобили марки Acura проезжают более 400 000 км с вероятностью 7,2% с вероятностью 7,2% Фото: Acura

Наименее надежные автомобили

Меньше всего шансов достичь отметки одометра в 400 км км по статистике имеют автомобили марок:

Maserati — вероятность пробега свыше 400 000 км 0%;

— вероятность пробега свыше 400 000 км 0%; Mini — вероятность пробега свыше 400 000 км 0%;

— вероятность пробега свыше 400 000 км 0%; Jaguar — вероятность пробега свыше 400 000 км 0%;

— вероятность пробега свыше 400 000 км 0%; Land Rover — вероятность пробега свыше 400 000 км 0,1%.

Відео дня

Бренд Land Rover оказался в списке наименее долговечных автомобилей Фото: Land Rover

Напомним, 10 декабря сайт GoBankingRates опубликовал перечень самых надежных семейных внедорожников, которые могут прослужить более 15 лет.

13 декабря издание What Car? опубликовало ТОП-3 самых надежных "авто для семьи".