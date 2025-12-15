Названо найнадійніші та найменш довговічні авто: у кого більше шансів проїхати 400 000 км

Серед сотень автомобільних марок кілька брендів заробили репутацію виробників найбільш надійних авто, які слугуватимуть і після сотень тисяч кілометрів пробігу. Водночас є популярні бренди, які статистично не можуть похвалитися довговічністю.

Перелік найнадійніших авто й автомобілів, що відрізняються найменшою довговічністю, опублікував 14 грудня сайт GoBankingRates з посиланням на звіт iSeeCars.com. Найвищі сходинки посіли японські виробники.

Найнадійніші авто

Відповідно до звіту, навіть для автомобілів найавторитетніших брендів шанс проїхати понад 400 000 км зазвичай не перевищує 20%. Проте в статистиці виділяються чотири марки, які наближаються до цього відсотка:

Toyota — ймовірність пробігу понад 400 000 км 17,8% (3,7x порівняно з середньою маркою авто); Lexus — ймовірність пробігу понад 400 000 км 12,8% (2,7x порівняно з середньою маркою авто); Honda — ймовірність пробігу понад 400 000 км 10,8% (2,3x порівняно з середньою маркою авто); Acura — ймовірність пробігу понад 400 000 км 7,2% (1,5x порівняно з середньою маркою авто).

Автомобілі марки Acura проїжджають понад 400 000 км з вірогідністю 7,2% Фото: Acura

Найменш надійні автомобілі

Найменше шансів досягти позначки одометра в 400 км км за статистикою мають автомобілі марок:

Maserati — ймовірність пробігу понад 400 000 км 0%;

— ймовірність пробігу понад 400 000 км 0%; Mini — ймовірність пробігу понад 400 000 км 0%;

— ймовірність пробігу понад 400 000 км 0%; Jaguar — ймовірність пробігу понад 400 000 км 0%;

— ймовірність пробігу понад 400 000 км 0%; Land Rover — ймовірність пробігу понад 400 000 км 0,1%.

Відео дня

Бренд Land Rover опинився в переліку найменш довговічних автівок Фото: Land Rover

Нагадаємо, 10 грудня сайт GoBankingRates опублікував перелік найнадійніших сімейних позашляховиків, які можуть прослужити понад 15 років.

13 грудня видання What Car? опублікувало ТОП-3 найнадійніших "авто для сім'ї".