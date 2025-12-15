Названо найнадійніші та найменш довговічні авто: у кого більше шансів проїхати 400 000 км
Серед сотень автомобільних марок кілька брендів заробили репутацію виробників найбільш надійних авто, які слугуватимуть і після сотень тисяч кілометрів пробігу. Водночас є популярні бренди, які статистично не можуть похвалитися довговічністю.
Перелік найнадійніших авто й автомобілів, що відрізняються найменшою довговічністю, опублікував 14 грудня сайт GoBankingRates з посиланням на звіт iSeeCars.com. Найвищі сходинки посіли японські виробники.
Найнадійніші авто
Відповідно до звіту, навіть для автомобілів найавторитетніших брендів шанс проїхати понад 400 000 км зазвичай не перевищує 20%. Проте в статистиці виділяються чотири марки, які наближаються до цього відсотка:
- Toyota — ймовірність пробігу понад 400 000 км 17,8% (3,7x порівняно з середньою маркою авто);
- Lexus — ймовірність пробігу понад 400 000 км 12,8% (2,7x порівняно з середньою маркою авто);
- Honda — ймовірність пробігу понад 400 000 км 10,8% (2,3x порівняно з середньою маркою авто);
- Acura — ймовірність пробігу понад 400 000 км 7,2% (1,5x порівняно з середньою маркою авто).
Найменш надійні автомобілі
Найменше шансів досягти позначки одометра в 400 км км за статистикою мають автомобілі марок:
- Maserati — ймовірність пробігу понад 400 000 км 0%;
- Mini — ймовірність пробігу понад 400 000 км 0%;
- Jaguar — ймовірність пробігу понад 400 000 км 0%;
- Land Rover — ймовірність пробігу понад 400 000 км 0,1%.
Нагадаємо, 10 грудня сайт GoBankingRates опублікував перелік найнадійніших сімейних позашляховиків, які можуть прослужити понад 15 років.
13 грудня видання What Car? опублікувало ТОП-3 найнадійніших "авто для сім'ї".