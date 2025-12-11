Названо найнадійніші сімейні позашляховики: які моделі прослужать понад 15 років (фото)

Один із головних критеріїв при виборі позашляховика є його довговічність і безпечність. Деякі моделі набули репутації міцних авто, які рідко потребують дорогого ремонту та слугують не одне десятиліття.

Перелік найнадійніших позашляховиків опублікував сайт GoBankingRates з посиланням на оцінки компаній, що досліджують автомобільну промисловість чи займаються перепродажами. У відповідях експертів найчастіше згадувалися п'ять моделей японських виробників.

Honda CR-V

CR-V від Honda генеральний директор CarEdge Зак Шефска назвав одним із найбезпечніших варіантів компактних позашляховиків, який не потребуватиме багато часу на ремонти.

"Honda CR-V є бестселером вже понад два десятиліття завдяки своїй надійності, гнучкому інтер'єру та низьким витратам на експлуатацію", — сказав Шефска.

Ця модель доступна зокрема в гібридних комплектаціях, які дозволяють економити на пальному.

Американська компанія з оцінки транспортних засобів і досліджень автомобільної промисловості Kelley Blue Book у 2025 році поставила Honda CR-V на перше місце серед компактних позашляховиків.

Honda CR-V славиться низькими витратами на експлуатацію Фото: Flickr

Toyota RAV4 Hybrid

Головним конкурентом Honda CR-V серед компактних позашляховиків є Toyota RAV4 Hybrid, який також має репутацію надійного та безпечного авто для родин, що може слугувати десятиліттями.

За словами засновника NX Auto Transport Карла Родрігеса, модель RAV4 має найсучасніший захист від корозії, а рівень страхових випадків із цією автівкою становив лише 9,68% у 2025 році.

JD Power у рейтингу 2025 року також назвала RAV4 найнадійнішим компактним позашляховиком.

RAV4 Hybrid від Toyota має сучасний захист від корозії Фото: Wikipedia

Toyota 4Runner

Засновник Cash Auto Salvage Марк Скірвін, що перепродає старі й покинуті автомобілі, відзначив, що Toyota 4Runner продовжують працювати навіть за два десятиліття експлуатації. Ця модель по суті є пікапом з рамним кузовом.

"Хоча вони побудовані як вантажівки, вони здатні проїжджати понад 300 000 миль (понад 480 000 км — ред.) за умови регулярного технічного обслуговування. Ми щодня бачимо, як 4Runner приїжджають сюди з двигунами та трансмісіями, які досі працюють надійно з початку 2000-х", — розповів Скірвін.

Toyota 4Runner може проїжджати понад 480 000 км Фото: Flickr

Honda Pilot

Трирядний позашляховик Honda Pilot експерти називають "чудовими сімейними робочими конячками", що відрізняються безпекою та надійністю.

"Двигун V6 неймовірно надійний, і репутація Honda щодо надійності — це не маркетинговий хід. На наше звалище потрапляє багато розбитих Chevy Traverse та Ford Explorer, але не Pilots", — зауважив Скірвін.

Honda Pilot рідко потрапляє на звалища автівок Фото: Flickr

Lexus GX 550

Серед класу "люкс" найнадійнішим позашляховиком експерти називають Lexus GX 550.

"Перероблений Lexus GX поєднує розкіш із серйозними позашляховими можливостями. Він також набагато надійніший за конкурентів. Згідно з даними CarEdge, власники можуть розраховувати витратити близько 2 700 доларів на технічне обслуговування протягом перших п’яти років володіння", — розповів генеральний директор CarEdge Зак Шефска.

В рейтингу надійності 2025 року від Consumer Reports Lexus посів друге місце, випередивши материнську компанію Toyota.

Серед "люксових" позашляховиків одним із найнадійніших вважається Lexus GX 550 Фото: Wikipedia

18 листопада сайт GoBankingRates із посиланням на експертів склав топ найнадійніших позашляховиків із пробігом.