Названы самые надежные семейные внедорожники: какие модели прослужат более 15 лет (фото)

Один из главных критериев при выборе внедорожника является его долговечность и безопасность. Некоторые модели приобрели репутацию крепких авто, которые редко требуют дорогостоящего ремонта и служат не одно десятилетие.

Перечень самых надежных внедорожников опубликовал сайт GoBankingRates со ссылкой на оценки компаний, исследующих автомобильную промышленность или занимающихся перепродажами. В ответах экспертов чаще всего упоминались пять моделей японских производителей.

Honda CR-V

CR-V от Honda генеральный директор CarEdge Зак Шефска назвал одним из самых безопасных вариантов компактных внедорожников, который не потребует много времени на ремонты.

"Honda CR-V является бестселлером уже более двух десятилетий благодаря своей надежности, гибкому интерьеру и низким затратам на эксплуатацию", — сказал Шефска.

Эта модель доступна в том числе в гибридных комплектациях, которые позволяют экономить на топливе.

Відео дня

Американская компания по оценке транспортных средств и исследованиям автомобильной промышленности Kelley Blue Book в 2025 году поставила Honda CR-V на первое место среди компактных внедорожников.

Honda CR-V славится низкими затратами на эксплуатацию Фото: Flickr

Toyota RAV4 Hybrid

Главным конкурентом Honda CR-V среди компактных внедорожников является Toyota RAV4 Hybrid, который также имеет репутацию надежного и безопасного авто для семей, которое может служить десятилетиями.

По словам основателя NX Auto Transport Карла Родригеса, модель RAV4 имеет самую современную защиту от коррозии, а уровень страховых случаев с этой машиной составлял лишь 9,68% в 2025 году.

JD Power в рейтинге 2025 года также назвала RAV4 самым надежным компактным внедорожником.

RAV4 Hybrid от Toyota имеет современную защиту от коррозии Фото: Wikipedia

Toyota 4Runner

Основатель Cash Auto Salvage Марк Скирвин, перепродающий подержанные и брошенные автомобили, отметил, что Toyota 4Runner продолжают работать даже спустя два десятилетия эксплуатации. Эта модель по сути является пикапом с рамным кузовом.

"Хотя они построены как грузовики, они способны проезжать более 300 000 миль (более 480 000 км — ред.) при условии регулярного технического обслуживания. Мы ежедневно видим, как 4Runner приезжают сюда с двигателями и трансмиссиями, которые до сих пор работают надежно с начала 2000-х", — рассказал Скирвин.

Toyota 4Runner может проезжать более 480 000 км Фото: Flickr

Honda Pilot

Трехрядный внедорожник Honda Pilot эксперты называют "великолепными семейными рабочими лошадками", отличающимися безопасностью и надежностью.

"Двигатель V6 невероятно надежен, и репутация Honda по надежности — это не маркетинговый ход. На нашу свалку попадает много разбитых Chevy Traverse и Ford Explorer, но не Pilots", — заметил Скирвин.

Honda Pilot редко попадает на свалки автомобилей Фото: Flickr

Lexus GX 550

Среди класса "люкс" самым надежным внедорожником эксперты называют Lexus GX 550.

"Переработанный Lexus GX сочетает роскошь с серьезными внедорожными возможностями. Он также намного надежнее конкурентов. Согласно данным CarEdge, владельцы могут рассчитывать потратить около 2 700 долларов на техническое обслуживание в течение первых пяти лет владения", — рассказал генеральный директор CarEdge Зак Шефска.

В рейтинге надежности 2025 года от Consumer Reports Lexus занял второе место, опередив материнскую компанию Toyota.

Среди "люксовых" внедорожников одним из самых надежных считается Lexus GX 550 Фото: Wikipedia

Напомним, в сентябре в GoBankingRates назвали 5 самых надежных семейных внедорожников, которые требуют минимума обслуживания и могут служить десятилетиями.

18 ноября сайт GoBankingRates со ссылкой на экспертов составил топ самых надежных внедорожников с пробегом.