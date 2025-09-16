Прослужат не менее 15 лет: названы 5 самых надежных семейных внедорожников (фото)

Автоэксперты назвали несколько надежных моделей семейных внедорожников, которые требуют минимального обслуживания и прослужат не одно десятилетие.

Related video

Перечень самых надежных внедорожников составил Go Banking Rates на основе отзывов от владельцев сервисов по продаже и страхованию автомобилей. Пять моделей, которые попали в топ, упоминались автомобильными экспертами среди самых надежных автомобилей чаще всего.

Honda CR-V

Генеральный директор CarEdge Зак Шефска назвал Honda CR-V надежным семейным внедорожником, который требует минимума технического обслуживания. По его словам, эта модель уже более двух десятилетий является бестселлером благодаря своей надежности и низкой стоимости эксплуатации.

"Это один из самых безопасных вариантов для покупателей, которые хотят компактный внедорожник, который не будет тратить много времени на ремонт", — отметил Зак Шефска.

Honda CR-V доступны также в гибридных комплектациях, которые более эффективно используют топливо. Американская компания по оценке транспортных средств и исследованиям автомобильной промышленности Kelley Blue Book поставила эту модель на первое место среди компактных внедорожников 2025 года.

Компактный внедорожник Honda CR-V назван надежным вариантом для семьи Фото: Wikipedia

Toyota RAV4 Hybrid

RAV4 Hybrid от Toyota является главным конкурентом Honda CR-V в вопросах надежности и безопасности. Основатель NX Auto Transport Карл Родригес отметил, что долговечность этих внедорожников связана с самой современной защитой от коррозии, и эта модель статистически является самым надежным внедорожником 2025 года.

"Сообщается, что уровень страховых случаев у него составлял всего 9,68%, что действительно впечатляет", — рассказал Родригес.

Самым надежным компактным внедорожником Toyota RAV4 Hybrid также назвала американская компания по аналитике данных JD Power.

Компактный внедорожник Toyota RAV4 Hybrid имеет современную защиту от коррозии Фото: Getty Images

Toyota 4Runner

Прочные внедорожники Toyota 4Runner, которые на самом деле являются пикапами с рамным кузовом, могут служить более двух десятилетий, говорит основатель Cash Auto Salvage Марк Скирвин. По его словам, эти машины при регулярном техническом обслуживании способны преодолевать почти 500 000 км.

"Мы ежедневно видим, как 4Runner проезжают сюда с двигателями и трансмиссиями, которые до сих пор работают надежно с начала 2000-х", — рассказал Скирвин.

Toyota 4Runner способны преодолевать почти 500 000 км и прослужить более двух десятилетий Фото: Toyota

Хонда Пилот

Трехрядный кроссовер Honda Pilot сочетает в себе безопасность и надежность и является отличным выбором для семьи, говорит основатель Cash Auto Salvage. По его словам, модель оснащена невероятно надежным двигателем V6.

"На нашу свалку попадает много разбитых Chevy Traverse и Ford Explorer, а не Pilots", — сказал Сквирин.

Кроссовер Honda Pilot редко попадает на свалки Фото: Honda

Lexus GX 550

Престижный внедорожник Lexus GX 550 сочетает роскошь с высокой проходимостью и надежностью, говорит Зак Шефска. По его словам, эта модель намного долговечнее конкурентов.

"Согласно данным CarEdge, владельцы могут рассчитывать потратить около 2 700 долларов на техническое обслуживание в течение первых пяти лет владения", — рассказал гендиректор CarEdge.

Организация Consumer Reports, которая занимается независимым тестированием и оценкой продуктов в США, поставила бренд Lexus на 2 место по надежности в 2025 году после его материнской компании Toyota.

Среди внедорожников класса люкс отличается надежностью Lexus GX 550 среди внедорожников класса люкс Фото: Lexus

Напомним, 15 сентября Фокус писал со ссылкой на Go Banking Rates о самых надежных недорогих недорогих авто с пробегом, которые могут одолеть более 300 000 км.

Ассоциация "Укравтопром" 16 сентября опубликовала статистику продаж авто из Китая в Украине и назвала самые популярные марки и модели.