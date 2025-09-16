В Украине стремительно растут продажи авто из Китая: самые популярные марки и модели (фото)

Украинцы в 2025 году покупают все больше авто из Китая. Наибольшим спросом пользуются новые электромобили.

Related video

Продажи авто из Китая в Украине существенно растут последние несколько месяцев. За август на учет поставили 2424 автомобиля из КНР, что на 17% больше, чем в июле и сразу на 42% превышает показатель августа 2024 года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Подавляющее большинство авто из Китая в Украине (88%) являются электрокарами. Большой спрос объясняется тем, что вскоре отменят льготную растаможку электромобилей.

Zeekr 001 лидирует в подержанном сегменте Фото: Topcars UA

Новых автомобилей приобрели 2026, что на 52% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными являются модели BYD, Volkswagen и Honda.

Топ 5 популярных новых авто из Китая в Украине за август 2025 года:

BYD Song Plus — 361 проданное авто. Volkswagen ID.Unyx — 206 ед. Honda e:NS1 — 202 ед. BYD Sea Lion 07 — 155 ед. Audi Q4 — 109 ед.

Важно

Ожидаются в Украине: Zeekr готовит мощные электрокроссоверы с запасом хода до 800 км (фото)

Подержанных авто из КНР завезли 398, то есть на 7% больше. Лидером в сегменте является Zeekr 001.

Самые популярные подержанные авто из Китая в Украине:

Zeekr 001 — 33 зарегистрированных авто. BYD Sea Lion 07 — 28 ед. BYD Song Plus — 26 ед. Polestar 2 — 19 ед. Zeekr 7X — 18 ед.

Кстати, на украинский рынок вышел мощный и недорогой китайский электропикап.

Также Фокус писал о самых популярных авто с пробегом в Украине.