В Україні стрімко зростають продажі авто з Китаю: найпопулярніші марки та моделі (фото)

Українці у 2025 році купують все більше авто з Китаю. Найбільший попит мають нові електромобілі.

Продажі авто з Китаю в Україні суттєво зростають останні кілька місяців. За серпень на облік поставили 2424 автомобілі з КНР, що на 17% більше, ніж у липні та одразу на 42% перевищує показник серпня 2024 року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Переважна більшість авто з Китаю в Україні (88%) є електрокарами. Великий попит пояснюється тим, що невдовзі скасують пільгове розмитнення електромобілів.

Zeekr 001 лідирує у вживаному сегменті Фото: Topcars UA

Нових автомобілів придбали 2026, що на 52% більше, аніж торік. Найпопулярнішими є моделі BYD, Volkswagen і Honda.

Топ 5 популярних нових авто з Китаю в Україні за серпень 2025 року:

BYD Song Plus – 361 продане авто. Volkswagen ID.Unyx – 206 од. Honda e:NS1 – 202 од. BYD Sea Lion 07 – 155 од. Audi Q4 – 109 од.

Вживаних авто з КНР завезли 398, тобто на 7% більше. Лідером у сегменті є Zeekr 001.

Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні:

Zeekr 001 – 33 зареєстрованих авто. BYD Sea Lion 07 – 28 од. BYD Song Plus – 26 од. Polestar 2 – 19 од. Zeekr 7X – 18 од.

До речі, на український ринок вийшов потужний і недорогий китайський електропікап.

