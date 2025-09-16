Підтримайте нас RU
В Україні стрімко зростають продажі авто з Китаю: найпопулярніші марки та моделі (фото)

BYD Song Plus
BYD Song Plus — найпопулярніше авто з Китаю в Україні | Фото: autohome.com.cn

Українці у 2025 році купують все більше авто з Китаю. Найбільший попит мають нові електромобілі.

Продажі авто з Китаю в Україні суттєво зростають останні кілька місяців. За серпень на облік поставили 2424 автомобілі з КНР, що на 17% більше, ніж у липні та одразу на 42% перевищує показник серпня 2024 року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Переважна більшість авто з Китаю в Україні (88%) є електрокарами. Великий попит пояснюється тим, що невдовзі скасують пільгове розмитнення електромобілів.

Zeekr 001
Zeekr 001 лідирує у вживаному сегменті
Фото: Topcars UA

Нових автомобілів придбали 2026, що на 52% більше, аніж торік. Найпопулярнішими є моделі BYD, Volkswagen і Honda.

Топ 5 популярних нових авто з Китаю в Україні за серпень 2025 року:

  1. BYD Song Plus – 361 продане авто.
  2. Volkswagen ID.Unyx – 206 од.
  3. Honda e:NS1 – 202 од.
  4. BYD Sea Lion 07 – 155 од.
  5. Audi Q4 – 109 од.
Вживаних авто з КНР завезли 398, тобто на 7% більше. Лідером у сегменті є Zeekr 001.

Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні:

  1. Zeekr 001 – 33 зареєстрованих авто.
  2. BYD Sea Lion 07 – 28 од.
  3. BYD Song Plus – 26 од.
  4. Polestar 2 – 19 од.
  5. Zeekr 7X – 18 од.

