В Україні стрімко зростають продажі авто з Китаю: найпопулярніші марки та моделі (фото)
Українці у 2025 році купують все більше авто з Китаю. Найбільший попит мають нові електромобілі.
Продажі авто з Китаю в Україні суттєво зростають останні кілька місяців. За серпень на облік поставили 2424 автомобілі з КНР, що на 17% більше, ніж у липні та одразу на 42% перевищує показник серпня 2024 року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Переважна більшість авто з Китаю в Україні (88%) є електрокарами. Великий попит пояснюється тим, що невдовзі скасують пільгове розмитнення електромобілів.
Нових автомобілів придбали 2026, що на 52% більше, аніж торік. Найпопулярнішими є моделі BYD, Volkswagen і Honda.
Топ 5 популярних нових авто з Китаю в Україні за серпень 2025 року:
- BYD Song Plus – 361 продане авто.
- Volkswagen ID.Unyx – 206 од.
- Honda e:NS1 – 202 од.
- BYD Sea Lion 07 – 155 од.
- Audi Q4 – 109 од.
Вживаних авто з КНР завезли 398, тобто на 7% більше. Лідером у сегменті є Zeekr 001.
Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні:
- Zeekr 001 – 33 зареєстрованих авто.
- BYD Sea Lion 07 – 28 од.
- BYD Song Plus – 26 од.
- Polestar 2 – 19 од.
- Zeekr 7X – 18 од.
До речі, на український ринок вийшов потужний і недорогий китайський електропікап.
