Прослужать щонайменше 15 років: названо 5 найнадійніших сімейних позашляховиків (фото)

Автоексперти назвали кілька надійних моделей сімейних позашляховиків, які потребують мінімального обслуговування та прослужать не одне десятиліття.

Перелік найнадійніших позашляховиків склав Go Banking Rates на основі відгуків від власників сервісів з продажу та страхування автомобілів. П'ять моделей, які потрапили в топ, згадувалися автомобільними експертами серед найнадійніших автівок найчастіше.

Honda CR-V

Генеральний директор CarEdge Зак Шефска назвав Honda CR-V надійним сімейним позашляховиком, який потребує мінімуму технічного обслуговування. За його словами, ця модель уже понад два десятиліття є бестселером завдяки своїй надійності та низькій вартості експлуатації.

"Це один із найбезпечніших варіантів для покупців, які хочуть компактний позашляховик, що не витрачатиме багато часу на ремонт", — зазначив Зак Шефска.

Honda CR-V доступні також у гібридних комплектаціях, які більш ефективно використовують пальне. Американська компанія з оцінки транспортних засобів і досліджень автомобільної промисловості Kelley Blue Book поставила цю модель на перше місце серед компактних позашляховиків 2025 року.

Компактний позашляховик Honda CR-V названо надійним варіантом для сім'ї Фото: Wikipedia

Toyota RAV4 Hybrid

RAV4 Hybrid від Toyota є головним конкурентом Honda CR-V в питаннях надійності та безпечності. Засновник NX Auto Transport Карл Родрігес зазначив, що довговічність цих позашляховиків пов'язана з найсучаснішим захистом від корозії, і ця модель статистично є найнадійнішим позашляховиком 2025 року.

"Повідомляється, що рівень страхових випадків у нього становив лише 9,68%, що справді вражає", — розповів Родрігес.

Найнадійнішим компактним позашляховиком Toyota RAV4 Hybrid також назвала американська компанія з аналітики даних JD Power.

Компактний позяшляховик Toyota RAV4 Hybrid має сучасний захист від корозії Фото: Getty Images

Toyota 4Runner

Міцні позашляховики Toyota 4Runner, які насправді є пікапами з рамним кузовом, можуть служити понад два десятиліття, каже засновник Cash Auto Salvage Марк Скірвін. За його словами, ці автівки за регулярного технічного обслуговування здатні долати майже 500 000 км.

"Ми щодня бачимо, як 4Runner проїжджають сюди з двигунами та трансмісіями, які досі працюють надійно з початку 2000-х", — розповів Скірвін.

Toyota 4Runner здатні долати майже 500 000 км і соугувати понад два десятиліття Фото: Toyota

Honda Pilot

Трирядний кросовер Honda Pilot поєднує в собі безпеку та надійність і є чудовим вибором для родини, каже засновник Cash Auto Salvage. За його словами, модель оснащена неймовірно надійним двигуном V6.

"На нашому звалищі потрапляє багато розбитих Chevy Traverse та Ford Explorer, а не Pilots", — сказав Сквірін.

Кросовер Honda Pilot рідко потрапляє на звалища Фото: Honda

Lexus GX 550

Престижний позашляховик Lexus GX 550 поєднує розкіш з високою прохідністю та надійністю, каже Зак Шефска. За його словами, ця модель набагато довговічніша за конкурентів.

"Згідно з даними CarEdge, власники можуть розраховувати витратити близько 2 700 доларів на технічне обслуговування протягом перших п’яти років володіння", — розповів гендиректор CarEdge.

Організація Consumer Reports, яка займається незалежним тестуванням і оцінкою продуктів у США, поставила бренд Lexus на 2 місце за надійністю у 2025 році після його материнської компанії Toyota.

Серед позашляховиків класу люкс відрізняється надійністю Lexus GX 550 Фото: Lexus

