Без счетов на ремонт: эксперты назвали ТОП-3 самых надежных "авто для семьи" (фото)
“Семейные” хэтчбеки остаются основой автомобильного рынка, несмотря на растущую популярность внедорожников — они по-прежнему востребованы среди частных покупателей. Это говорит о широком выборе на вторичном рынке, однако далеко не все модели способны обеспечить владельцам беспроблемную эксплуатацию.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования надежности данного класса автомобилей, проведенного изданием What Car? совместно с сервисом MotorEasy. Эксперты проанализировали данные владельцев автомобилей и определили самые надежные и самые проблемные "семейные" модели.
Специалисты отмечают, что наиболее распространенные проблемы в этом сегменте по-прежнему связаны с электроникой, в частности с информационно-развлекательными системами. Поэтому при покупке подержанного автомобиля эксперты рекомендуют обязательно проверять корректность работы мультимедийного комплекса и бортовой электроники.
В то же время общий уровень надежности хэтчбеков вырос — в 2025 году это класс автомобилей занял пятое место из 10 категорий, набрав средний балл надежности 92,6%, что заметно выше показателя прошлого года (91,1%).
Самые надежные "семейные" автомобили
По итогам исследования What Car? эксперты составили топ-10 самых надежных семейных автомобилей:
- Kia Ceed (2018–2025). Самый низкий процент жалоб владельцев на поломки (8%).
- BMW i3 (2013–2022). Машина имеет относительно низкий процент поломок (11%)
- Honda Civic (с 2022 года — настоящее время). Машина не является лучшей моделью Honda по надежности, но и не сильно отстает от лучших в категории семейных автомобилей. Только у 13% авто были какие-либо проблемы.
Далее обозреватели отметили следующие модели:
- BMW 1 Series (с 2019 года — настоящее время)
- Vauxhall / Opel Astra (2015–2021)
- Nissan Leaf (2019–2024)
- Toyota Corolla (с 2018 года — настоящее время)
- Seat Leon (2013–2020)
- Skoda Scala (с 2019 года — настоящее время)
- BMW 2 Series Active Tourer (с 2014 года — настоящее время)
Абсолютный лидер — Kia Ceed
Самым надежным семейным автомобилем был признан Kia Ceed третьего поколения, который предлагался в кузовах хэтчбек и универсал. По данным исследования, лишь 8% владельцев Kia Ceed сообщили о каких-либо поломках. В большинстве случаев неисправности касались информационно-развлекательной системы, однако их удавалось устранять быстро и без серьезных затрат.
"Возможно, семейный хэтчбек Kia не является эталоном в плане вовлеченности водителя или изысканности, но это самый надежный выбор в этом классе", — пишут обозреватели
Самые ненадежные семейные автомобили
Эксперты также назвали модели, от покупки которых на вторичном рынке лучше воздержаться. Топ-3 самых ненадежных семейных автомобилей выглядит так:
- Hyundai Ioniq Electric (2016–2022)
- Hyundai Ioniq 5 (с 2021 года — настоящее время)
- Volkswagen Golf (с 2020 года — настоящее время)
Худшие показатели в рейтинге продемонстрировал электромобиль Hyundai Ioniq Electric. Его основной проблемой стала аккумуляторная батарея, с которой у владельцев регулярно возникают серьезные неисправности.
