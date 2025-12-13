Топ-5 подержанных кроссоверов до $20 тысяч: что советуют купить американцы (фото)

Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей в мире, однако из-за огромного разнообразия на рынке выбрать оптимальный вариант бывает непросто. Чтобы помочь пользователям выбрать оптимальный вариант специалисты Consumer Reports назвали пять лучших кроссоверов, которые можно купить на вторичном рынке США по цене до 20 000 долларов.

В своем материале американские обозреватели пишут, что при создании рейтинга учитывались надежность, безопасность, комфорт и эксплуатационные расходы каждой модели.

В подборку вошли автомобили, которые хорошо показали себя как в новом состоянии, так и спустя годы эксплуатации, и которые сегодня можно приобрести в диапазоне от 15 000 до 20 000 долларов.

Toyota Highlander 2016 года

Среднеразмерный Toyota Highlander четвертого поколения (модель выпускалась с 2011 по 2016 год) остается одним из самых практичных вариантов на вторичном рынке. Особенно экономичной считается гибридная версия, которая расходует около 9,5 л на 100 км, что впечатляет для кроссовера таких размеров.

Highlander — самый крупный автомобиль в списке и единственный с полноценным третьим рядом сидений, рассчитанным на 7–8 пассажиров. Он оснащался 3,5-литровым V6 в гибридной конфигурации суммарной мощностью 280 л.с., полным приводом и вариатором. Владельцы отмечают высокий уровень комфорта, низкий уровень шума и плавность хода, сравнимую с премиальными кроссоверами. Таким образом по надежности модель традиционно получает высокие оценки Consumer Reports.

Автомобиль Toyota Highlander

Hyundai Tucson 2021 года

Предыдущее поколение Hyundai Tucson зарекомендовало себя как просторный и хорошо оснащенный семейный кроссовер. Наиболее удачным считается вариант с 2,4-литровым двигателем мощностью 181 л.с., который отличается плавной работой и хорошей динамикой.

Автомобиль доступен как с передним, так и с полным приводом и шестиступенчатым «автоматом».

По данным Consumer Reports, Tucson демонстрирует высокие показатели надежности, уступая лишь Kia Sportage и Toyota RAV4, и значительно превосходит ряд конкурентов. Дополнительным преимуществом является наличие современных систем безопасности и мультимедийных функций — Android Auto, Apple CarPlay, мониторинга слепых зон и ассистентов предотвращения столкновений.

Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Subaru Crosstrek 2020 года

Subaru Crosstrek занимает нишу между хэтчбеком и компактным внедорожником. Он построен на базе Impreza, но получил увеличенный клиренс и более мощную подвеску. В 2020 году модель предлагалась с 2,0-литровым двигателем (152 л.с.), а также с более мощным 2,5-литровым мотором (182 л.с.) в версии Sport.

Ключевым преимуществом Crosstrek остается стандартный полный привод Subaru, а также система X-Mode с режимами для снега, дождя и гравия. Consumer Reports высоко оценивает модель как по надежности, так и по уровню удовлетворенности владельцев. Кроме того, автомобиль отличается отличной экономичностью – 6,7 л на 100 км.

Автомобиль Subaru Crosstrek

Kia Sportage 2021 года

Kia Sportage, созданный на платформе Hyundai Tucson, является еще одним надежным выбором. Обозреватели относят его к числу рекомендованных моделей, отмечая надежность, которая даже немного превосходит Toyota RAV4.

В спортивной комплектации SX модель оснащалась 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 240 л.с., что обеспечивало разгон до 100 км/ч за 7,4 секунды.

Автомобиль также предлагает богатое оснащение: панорамный люк, электропривод багажника, мультимедийную систему с сенсорным экраном и т.д.

Автомобиль Kia Sportage Фото: Kia

Lexus NX 2017 года

Lexus NX — премиальная альтернатива Toyota RAV4, сочетающая высокую надежность с более роскошным интерьером. Модель 2017 года предлагалась с 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 235 л.с.

NX выделяется более агрессивным дизайном, качественными материалами салона, кожаной отделкой и улучшенной управляемостью. По данным Consumer Reports, Lexus демонстрирует одни из лучших показателей надежности и удовлетворенности клиентов в своем классе. Несмотря на более высокий расход топлива по сравнению с гибридами, модель обеспечивает уровень комфорта, недоступный большинству конкурентов.

Автомобиль Lexus NX Фото: Lexus

