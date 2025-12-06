Блогер радуется тому, что не купил эти пять автомобилей: почему он от них отказался (видео)
Автоблогер, коллекционер и основатель платформы Cars & Bids Даг ДеМуро рассказал о пяти автомобилях, которые он едва не приобрел, но сегодня рад, что этого не сделал.
Американский ютубер Дуглас Эндрю ДеМуро, известный своими детальными обзорами и акцентом на особенностях и характеристиках авто, поделился в новом видео на YouTube решениями, которые он считает самыми удачными, потому что в нужный момент отказался от покупки.
По словам ДеМуро, эти истории — не список сожалений, а напоминание о том, что мечты иногда могут завести не туда, и что иногда лучшее решение — это сдержанность, а не количество лошадиных сил. Но что это за автомобили, от покупки которых блогер отказался и ни разу не пожалел?
Lamborghini Huracan Sterrato
Первой в списке оказалась внедорожная версия суперкара — Huracan Sterrato. ДеМуро признался, что после тест-драйва на автодроме Chuckwalla Raceway сразу захотел купить этот автомобиль. Его впечатлили комфорт, управляемость и высокооборотистый двигатель V10 без электроусилителя или турбонаддува.
Однако в итоге он выбрал другой автомобиль мечты — Lamborghini Countach — и теперь рад этому выбору. По словам блогера, рынок плохо принял Sterrato, и сегодня его можно купить дешевле, чем по цене нового экземпляра. Поэтому отказ от покупки стал одновременно и эмоционально правильным и финансово оправданным решением.
BMW E30 M3
В 2014 году, покидая офисную работу, ДеМуро нашел в Атланте BMW E30 M3 за $40–50 тысяч. Машина ему понравилась, и он был готов ее купить. Но в последний момент отказался и это, по его словам, изменило все.
Сэкономленные средства он направил на покупку Ferrari 360, ставшего основой его будущей карьеры на YouTube.
"Вся моя судьба могла бы сложиться иначе, если бы я совершил эту покупку", — сказал он.
Ferrari F40
После продажи части Cars & Bids ДеМуро захотел отметить сделку покупкой легендарного Ferrari F40. Уже велись переговоры в Бельгии, но сделка сорвалась.
Вместо F40 он купил Porsche Carrera GT и Lamborghini Countach — две автомобильные иконы вместо одной.
"Ни о чем не жалею", — добавил он.
Smart Crossblade
Миниатюрный Smart Crossblade — машина без дверей, крыши и даже лобового стекла — едва не стал пляжным развлечением ДеМуро. Но блогер быстро понял, что владение такой моделью принесло бы больше проблем, чем радости. Ведь на нем нельзя ездить под дождем, дети в него не помещаются, да и хранить его негде.
"У меня нет гаража", – признался обозреватель.
Lamborghini Diablo
При поиске Countach ДеМуро поддался соблазну приобрести Diablo, но жена убедила его пересмотреть выбор.
"Когда смотришь на Diablo — он крутой. Но Countach — это нечто особенное", — сказала она.
В итоге ДеМуро выбрал именно Countach — автомобиль, который сыграл важную роль в истории дизайна суперкаров. Он признает, что Diablo он бы все равно перепродал через пару лет ради машины мечты.
Итак, все пять автомобилей могли бы украсить его коллекцию, но именно отказ от покупок привел ДеМуро к правильным шагам — блогер построил карьеру, приобрел машину мечты и создал гараж, который приносит радость, а не просто статус.
"Все пять этих автомобилей могли бы занять хорошее место в моей жизни. Но во всех пяти случаях я рад, что не купил их и вместо этого сделал что-то другое", — подытожил блогер.
