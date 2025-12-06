Блогер радіє тому, що не купив ці п'ять автомобілів: чому він від них відмовився (відео)

Автоблогер, колекціонер і засновник платформи Cars & Bids Даг ДеМуро розповів про п'ять автомобілів, які він ледь не придбав, але сьогодні радий, що цього не зробив.

Американський ютубер Дуглас Ендрю ДеМуро, відомий своїми детальними оглядами та акцентом на особливостях і характеристиках авто, поділився в новому відео на YouTube рішеннями, які він вважає найвдалішими, бо в потрібний момент відмовився від покупки.

За словами ДеМуро, ці історії — не список жалю, а нагадування про те, що мрії іноді можуть завести не туди, і що іноді найкраще рішення — це стриманість, а не кількість кінських сил. Але що це за автомобілі, від купівлі яких блогер відмовився і жодного разу не пошкодував?

Lamborghini Huracan Sterrato

Першою у списку опинилася позашляхова версія суперкара — Huracan Sterrato. ДеМуро зізнався, що після тест-драйву на автодромі Chuckwalla Raceway одразу захотів купити цей автомобіль. Його вразили комфорт, керованість і високоспритний двигун V10 без електропідсилювача або турбонаддуву.

Однак у підсумку він вибрав інший автомобіль мрії — Lamborghini Countach — і тепер радий цьому вибору. За словами блогера, ринок погано прийняв Sterrato, і сьогодні його можна купити дешевше, ніж за ціною нового екземпляра. Тому відмова від купівлі стала одночасно та емоційно правильним, і фінансово виправданим рішенням.

Lamborghini Huracan Sterrato Фото: BBC

BMW E30 M3

У 2014 році, залишаючи офісну роботу, ДеМуро знайшов в Атланті BMW E30 M3 за $40-50 тисяч. Машина йому сподобалася, і він був готовий її купити. Але в останній момент відмовився і це, за його словами, змінило все.

Заощаджені кошти він спрямував на купівлю Ferrari 360, що став основою його майбутньої кар'єри на YouTube.

"Уся моя доля могла б скластися інакше, якби я зробив цю покупку", — сказав він.

BMW E30 M3 Фото: RM Sotheby’s

Ferrari F40

Після продажу частини Cars & Bids ДеМуро захотів відзначити угоду купівлею легендарного Ferrari F40. Уже велися переговори в Бельгії, але угода зірвалася.

Замість F40 він купив Porsche Carrera GT і Lamborghini Countach — дві автомобільні ікони замість однієї.

"Ні про що не шкодую", — додав він.

Ferrari F40

Smart Crossblade

Мініатюрний Smart Crossblade — машина без дверей, даху і навіть лобового скла — ледь не став пляжною розвагою ДеМуро. Але блогер швидко зрозумів, що володіння такою моделлю принесло б більше проблем, аніж радості. Адже на ньому не можна їздити під дощем, діти в нього не поміщаються, та й зберігати його ніде.

"У мене немає гаража", — зізнався оглядач.

Smart Crossblade Фото: Topcars UA

Lamborghini Diablo

Під час пошуку Countach ДеМуро піддався спокусі придбати Diablo, але дружина переконала його переглянути вибір.

"Коли дивишся на Diablo — він крутий. Але Countach — це щось особливе", — сказала вона.

У підсумку ДеМуро вибрав саме Countach — автомобіль, який зіграв важливу роль в історії дизайну суперкарів. Він визнає, що Diablo він би все одно перепродав через пару років заради машини мрії.

Lamborghini Diablo Фото: скриншот / YouTube

Отже, всі п'ять автомобілів могли б прикрасити його колекцію, але саме відмова від покупок привела ДеМуро до правильних кроків — блогер побудував кар'єру, придбав машину мрії та створив гараж, який приносить радість, а не просто статус.

"Усі п'ять цих автомобілів могли б посісти гарне місце в моєму житті. Але у всіх п'яти випадках я радий, що не купив їх і замість цього зробив щось інше", — підсумував блогер.

Раніше автомобільний експерт і блогер Даг ДеМуро склав список із восьми моделей, які виглядають дорожче, ніж коштують. Багато з них були у вжитку, але досі справляють враження дорогих і преміальних авто.