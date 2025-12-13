Топ-5 вживаних кросоверів до $20 тисяч: що радять купити американці (фото)

Кросовери залишаються одним із найпопулярніших типів легкових автомобілів у світі, однак через величезне розмаїття на ринку обрати оптимальний варіант буває непросто. Щоб допомогти користувачам обрати оптимальний варіант фахівці Consumer Reports назвали п'ять найкращих кросоверів, які можна купити на вторинному ринку США за ціною до 20 000 доларів.

У своєму матеріалі американські оглядачі пишуть, що при створенні рейтингу враховувалися надійність, безпека, комфорт і експлуатаційні витрати кожної моделі.

До добірки увійшли автомобілі, які добре показали себе як у новому стані, так і через роки експлуатації, і які сьогодні можна придбати в діапазоні від 15 000 до 20 000 доларів.

Toyota Highlander 2016 року

Середньорозмірний Toyota Highlander четвертого покоління (модель випускали з 2011 до 2016 року) залишається одним із найпрактичніших варіантів на вторинному ринку. Особливо економічною вважається гібридна версія, яка витрачає близько 9,5 л на 100 км, що вражає для кросовера таких розмірів.

Highlander — найбільший автомобіль у списку і єдиний з повноцінним третім рядом сидінь, розрахованим на 7-8 пасажирів. Він оснащувався 3,5-літровим V6 у гібридній конфігурації сумарною потужністю 280 к.с., повним приводом і варіатором. Власники відзначають високий рівень комфорту, низький рівень шуму і плавність ходу, порівнянну з преміальними кросоверами. Таким чином за надійністю модель традиційно отримує високі оцінки Consumer Reports.

Автомобіль Toyota Highlander

Hyundai Tucson 2021 року

Попереднє покоління Hyundai Tucson зарекомендувало себе як просторий і добре оснащений сімейний кросовер. Найбільш вдалим вважається варіант із 2,4-літровим двигуном потужністю 181 к.с., що вирізняється плавною роботою та хорошою динамікою.

Автомобіль доступний як з переднім, так і з повним приводом і шестиступінчастим "автоматом".

За даними Consumer Reports, Tucson демонструє високі показники надійності, поступаючись лише Kia Sportage та Toyota RAV4, і значно перевершує низку конкурентів. Додатковою перевагою є наявність сучасних систем безпеки та мультимедійних функцій — Android Auto, Apple CarPlay, моніторингу сліпих зон та асистентів запобігання зіткненням.

Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Subaru Crosstrek 2020 року

Subaru Crosstrek займає нішу між хетчбеком і компактним позашляховиком. Він побудований на базі Impreza, але отримав збільшений кліренс і потужнішу підвіску. У 2020 році модель пропонували з 2,0-літровим двигуном (152 к.с.), а також із потужнішим 2,5-літровим мотором (182 к.с.) у версії Sport.

Ключовою перевагою Crosstrek залишається стандартний повний привід Subaru, а також система X-Mode з режимами для снігу, дощу і гравію. Consumer Reports високо оцінює модель як за надійністю, так і за рівнем задоволеності власників. Крім того, автомобіль вирізняється чудовою економічністю — 6,7 л на 100 км.

Автомобіль Subaru Crosstrek

Kia Sportage 2021 року

Kia Sportage, створений на платформі Hyundai Tucson, є ще одним надійним вибором. Оглядачі відносять його до числа рекомендованих моделей, відзначаючи надійність, яка навіть трохи перевершує Toyota RAV4.

У спортивній комплектації SX модель оснащувалася 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 240 к.с., що забезпечувало розгін до 100 км/год за 7,4 секунди.

Автомобіль також пропонує багате оснащення: панорамний люк, електропривод багажника, мультимедійну систему з сенсорним екраном тощо.

Автомобіль Kia Sportage Фото: Kia

Lexus NX 2017 року

Lexus NX — преміальна альтернатива Toyota RAV4, що поєднує високу надійність з більш розкішним інтер'єром. Модель 2017 року пропонувалася з 2,0-літровим турбодвигуном потужністю 235 к.с.

NX виділяється більш агресивним дизайном, якісними матеріалами салону, шкіряним оздобленням і поліпшеною керованістю. За даними Consumer Reports, Lexus демонструє одні з найкращих показників надійності та задоволеності клієнтів у своєму класі. Попри вищу витрату палива порівняно з гібридами, модель забезпечує рівень комфорту, недоступний більшості конкурентів.

Автомобіль Lexus NX Фото: Lexus

