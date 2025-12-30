Механіки назвали найкращі та найгірші гібридні авто: які моделі рідше потрапляють на СТО (фото)

Економні гібридні автомобілі, які поєднують двигун внутрішнього згоряння з електромотором, дедалі більше набирають популярності та ринку. Серед розмаїття моделей є ті, що славляться надійністю, проте трапляються і такі, які механіки прозвали "катастрофою".

Топ-3 найкращих гібридних авто та найменш надійних моделей склав сайт GoBankingRates, поспілкувавшись з автомеханіком з більш ніж десятирічним досвідом роботи Матео й автомобільним експертом з JustAnswer Крісом Пайлом. Також механік назвав три гібриди, яких варто уникати, щоб не викладати круглі суми на ремонти.

Найкращі гібридні авто

Кріс Пайл назвав кілька гібридних автівок, які він рекомендує як довговічні:

Kia Sportage є комфортним, надійним і містким кросовером з відносно невисоким цінником.

Kia Sportage поєднує комфорт і надійність Фото: Kia

Hyundai Sonata відрізняється стильним спортивним дизайном і надійними силовими агрегатами, проте його ціна може "кусатися".

Hyundai Sonata славиться надійними силовими агрегатами Фото: Hyundai

Toyota Prius, за словами Пайла, має чудову керованість, плавно їздить по трасі та суттєво економить пальне.

У Toyota Prius експерт відзначив чудову керованість і плавну їзду Фото: Wikipedia

Найгірші гібридні авто

Ford Escape Hybrid (моделі 2005-2012 років) — за словами Матео, попри місткий вантажний простір і значну економію пального, моделі 2005-2012 років будуть не найкращим вибором через слабкий гібридний акумулятор, який знадобиться замінювати.

"Їх заміна може коштувати до 5 000 доларів, а іноді й більше, що вийде дорожче, ніж деякі з цих старих моделей сьогодні", — зазначив автомеханік.

Ford Escape Hybrid 2005-2012 років має слабкий гібридний акумулятор Фото: Flickr

Chevrolet Malibu Hybrid (Model Years 2016-2019 років) — ця модель також значно економить пальне та може мати довгу траєкторію пробігу, проте Матео зазначив, що таку автівку не вийде вигідно перепродати, а також вона має обмежену технічну підтримку.

"Знайти механіків, які спеціалізуються на цих автомобілях, може бути досить складно", — сказав фахівець.

Для Chevrolet Malibu Hybrid складно знайти механіків Фото: Wikipedia

Chrysler Pacifica Hybrid (Model Years 2017-2025 років) — протягом майже десятиліття ця модель має серед механіків репутацію "катастрофи" в плані технічного обслуговування.

"Pacifica Hybrid неодноразово відкликали через проблеми з акумулятором та електричною системою. Деяким моїм клієнтам цього автомобіля довелося зіткнутися з проблемами зупинки двигуна та заряджання", — розповів Матео.

Chrysler Pacifica Hybrid часто страждає від проблем з акумулятором й електросистемою Фото: Wikipedia

