Сніговий апокаліпсис: захід України застряг у заторах, на дорогах ДТП і "каша" (фото, відео)

Західні регіони України замітає, і, згідно з прогнозом, сильний сніг, що йде у Львівській, Хмельницькій, Тернопільській та інших областях, послабшає тільки до вечора.

Через опади на трасах розтягнулися багатокілометрові затори, пишуть у соцмережах очевидці.

Зокрема, повністю "стоїть" дорога "Львів-Тернопіль", особливо складна ситуація біля Золочева. У заторах застрягли не лише приватні авто, а й пасажирські автобуси.

Не набагато краща ситуація і в Тернополі. Як пишуть очевидці, на деяких вулицях автомобілі доводиться буквально штовхати, щоб вони проїхали.

У Львові снігова каша на дорогах ускладнила рух для транспорту, і автомобілі буксують на місці, а в бік обласного центру на головній дорозі Грибовичів застрягли вже понад 10 фур. Машини або стоять, або рухаються дуже повільно.

За інформацією пабліка "Типовий Львів", у місті вже випало 30 см снігу, а в області висота снігового покриву сягає вже 50 см.

Буквально напередодні Львівський регіональний гідрометцентр попереджав про погіршення погодних умов: сильний снігопад, пориви північно-західного метру до 15-20 метрів на секунду та ожеледицю.

Водіїв просять без зайвої потреби не виїжджати на вулиці.

В одному з пабліків повідомляється, що ціни на таксі у Львові стрибнули вгору на тлі негоди, і за одну поїздку доведеться викласти навіть до 1000 гривень і більше.

У Рівненській області ситуація на дорогах теж складна. Від самого ранку на розчищенні задіяна 51 одиниця техніки, однак навіть така кількість не може повною мірою розв'язати проблему. Техніка обласного управління ДСНС уже кілька разів залучалася для витягування фур із заметів.

Через ускладнення погодних умов на автодорозі М-06 Київ — Чоп, поблизу населеного пункту Турковичі в напрямку Рівного, патрульні тимчасово обмежили рух для вантажних транспортних засобів.

"Рух дозволено тільки легковим автомобілям, маршрутним транспортним засобам та оперативній техніці", — заявили в поліції.

Уже зафіксовано кілька ДТП.

У Рівненській області фіксують ДТП на дорогах Фото: Соцсети

У Хмельницькій області у зв'язку зі складними погодними умовами — інтенсивними опадами у вигляді снігу та хуртовинами — дорожні служби працюють у посиленому режимі. За прогнозами синоптиків, така погода збережеться ще протягом доби, а зниження інтенсивності снігопаду очікується після 3:00 9 січня.

В Івано-Франківську негода також заподіяла чимало незручностей жителям, а мер міста Руслан Марцінків особисто вийшов із лопатою на розчищення снігу.

Івано-франківські депутати на розчищенні снігу

Загалом синоптики попереджають, що найближчими днями погода не порадує. Як передає РБК, вона різко ускладниться через активний циклон із південного заходу.

У західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині очікують значний сніг, приріст покриву 10-25 см, пориви вітру до 18 м/с, хуртовини та замети. У центрі та на півночі можливі мокрий сніг, дощ та ожеледиця. Уже 10-11 січня після відходу циклону в Україну увірветься арктичне повітря, яке вночі спричинить мороз місцями до -20 -23 градусів.

