Снежный апокалипсис: запад Украины застрял в пробках, на дорогах ДТП и "каша" (фото, видео)

Западные регионы Украины заметает, и, согласно прогнозу, сильный снег, который идет во Львовской, Хмельницкой, Тернопольской и других областях, ослабнет только к вечеру.

Из-за осадков на трассах растянулись многокилометровые пробки, пишут в соцсетях очевидцы.

В частности, полностью "стоит" дорога "Львов-Тернополь", особенно сложная ситуация возле Золочева. В пробках застряли не только частные авто, но и пассажирские автобусы.

Не намного лучше ситуация и в Тернополе. Как пишут очевидцы, на некоторых улицах автомобили приходится буквально толкать, чтобы они проехали.

Во Львове снежная каша на дорогах усложнила движение для транспорта, и автомобили буксуют на месте, а в сторону областного центра на главной дороге Грибовичей застряли уже больше 10 фур. Автомобили либо стоят, либо двигаются очень медленно.

По информации паблика "Типовий Львів", в городе уже выпало 30 см снега, а в области высота снежного покрова достигает уже 50 см.

Буквально накануне Львовский региональный гидрометцентр предупреждал об ухудшении погодных условий: сильном снегопаде, порывах северо-западного метра до 15-20 метров в секунду и гололедице.

Водителей просят без лишней надобности не выезжать на улицы.

В одном из пабликов сообщается, что цены на такси во Львове сиганули вверх на фоне непогоды, и за одну поездку придется выложить даже до 1000 гривен и больше.

В Ровенской области ситуация на дорогах тоже сложная. С самого утра на расчистке задействована 51 единица техники, однако даже такое количество не может в полной мере решить проблему. Техника областного управления ГСЧС уже несколько раз привлекалась для вытаскивания фур из заносов.

Из-за осложнений погодных условий на автодороге М-06 Киев — Чоп, вблизи населенного пункта Турковичи в направлении Ровно, патрульные временно ограничили движение для грузовых транспортных средств.

"Движение разрешено только легковым автомобилям, маршрутным транспортным средствам и оперативной технике", – заявили в полиции.

Уже зафиксировано несколько ДТП.

В Ровенской области фиксируют ДТП на дорогах Фото: Соцсети

В Хмельницкой области в связи со сложными погодными условиями — интенсивными осадками в виде снега и вьюгами — дорожные службы работают в усиленном режиме. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится еще в течение суток, а снижение интенсивности снегопада ожидается после 3:00 9 января.

В Ивано-Франковске непогода также причинила немало неудобств жителям, а мэр города Руслан Марцинкив лично вышел с лопатой на расчистку снега.

Ивано-франковские депутаты на расчистке снега

В целом синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погода не порадует. Как передает РБК, она резко усложнится из-за активного циклона с юго-запада.

В западных, северных областях, а также в Винницкой и Черкасской ожидают значительный снег, прирост покрова 10-25 см, порывы ветра до 18 м/с, метели и сугробы. В центре и на севере возможны мокрый снег, дождь и гололедица. Уже 10-11 января после отхода циклона в Украину ворвется арктический воздух, который ночью приведет к морозу местами до -20 -23 градусов.

