В Украину идет южный циклон: где потеплеет до +14 уже 8 января

Погода в январе не перестает удивлять украинцев, и четверг, 8 января, не станет исключением.

В Украину придет южный циклон, из-за чего синоптическая ситуация будет сложной, прогнозирует Наталья Диденко.

Погода в Украине 8 января

В западных регионах ожидается снег, на севере и в Винницкой области – мокрый снег. Остальная терриория будет под властью дождей. Синоптик предупреждает, что местами осадки будут сильными. Также ожидается налипание мокрого снега и гололед, а ветер будет сильным.

Что касается температуры воздуха, то четверг – день контрастов.

На западе страны столбики термометров будут показывать от -3 до -7, на севере – от -2 до +3. В Центре температура воздуха прогреется до +2 + 6, а на юге и вовсе поднимется до +7 +14 градусов.

Погода в Киеве 8 января

В столице Украины ожидается мокрый снег, временами дождь, причем осадки могут быть сильными. Диденко предупреждает о сильном северо-восточном ветре.

Температура воздуха будет ночью до -4 градусов, днем – от -1 до +1.

Колебания температуры и сложная синоптическая картина могут оказывать влияние на самочувствие, усложнять работу коммунальных служб, ситуацию на дорогах.

После 9 января в Украину придет похолодание.

Тем временем эксперты предупреждают, что чем ниже будет температура воздуха на улице, тем, возможно, дольше украинцам придется сидеть без света. Из-за снижения температуры отключения электроэнергии могут длиться на 30-60 минут дольше, чем обычно.

Ситуация осложняется из-за изношенного оборудования и частых включений и отключений сетей.

Примерно 10 и 11 декабря в Украине прогнозируют настоящую зиму: в западных, северных и центральных областях ожидаются снегопады до 25 см, метели и сильный ветер. В частности, эксперты говорят, что морозы ночью опустятся до -23°, а днем температура будет колебаться от мороза до небольшого плюса, что приведет к гололеду на дорогах. Кроме этого, синоптики и ГСЧС предупреждают об опасных условиях для водителей и советуют ограничить поездки и быть осторожными на улице.

Напомним, отключения электроэнергии могут быть отменены уже весной. Однако летом графики отключения света могут вернуться к украинским потребителям.