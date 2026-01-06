Метели и морозы до -23: украинцев предупреждают об ухудшении погоды

Существенное ухудшение погоды ожидается в нескольких областях Украины. Местами снежный покров составит до 25 сантиметров.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что в Украину придет настоящая зима с метелями и гололедом. А ГСЧС предупреждает о тяжелых погодных условиях на дорогах и призывает граждан быть осторожнее.

Снег и метели

В западных, Винницкой и Житомирской областях значительный снег — 10-25 см, порывы ветра до 15-18 м/с, метели. На дорогах — снежные заносы.

Гололед и мокрый снег

В Киевской и Черниговской областях — сильный снег и мокрый снег (местами до 25 см), метели, налипание снега, на дорогах гололедица.

На юге Киевской и Черниговской областей, в Сумской и Черкасской — снег с дождем, местами гололед.

Морозы до -23 ожидаются 10-11 января

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях — ночью 14-20 мороза, местами до 23, днем 9-15 мороза;

в Кировоградской и Полтавской — 6-12 мороза;

на юге, востоке и Днепропетровщине — от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла.

А известный синоптик Наталья Диденко рассказала, что с сегодняшнего дня в Украине — сложные погодные условия.

Атмосферные фронты южного циклона обусловят снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый ветер. Диденко предупредила, что по ночам будет мороз, а когда днем температура воздуха повысится до оттепели и до "плюсов", снег начнет переходить в дождь и на дорогах будет гололед.

Но на этом дело не закончится, ведь по ориентировочным прогнозам, которые еще потребуют уточнения, с 9-10 января в Украине предполагается существенное похолодание. Диденко успокоила, что если даже прогноз оправдается, то холодно будет лишь несколько дней.

Напомним, Фокус рассказывал, что в Киеве с ночи шел снег, и как следствие — на дорогах образовались пробки, а коммунальщики с ночи расчищают снег и обрабатывают дороги, тротуары, лестницы, пешеходные переходы противогололедными средствами.

А из-за того, что дорогу на горнолыжный курорт "Буковель" замело снегом, на подъезде к нему образовались огромные пробки.