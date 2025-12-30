"Штурм" Буковеля: по дороге на курорт образовались огромные пробки (фото, видео)

28 декабря стартовал сезон на крупнейшем горнолыжном курорте Украины "Буковель", и в канун новогодних праздников на подъездах к нему образовались заторы из автомобилей.

Очевидцы снимают и публикуют в сетях пробки в Ивано-Франковской области. В частности, в Telegram-канале "Ивано-Франковск 24/7" можно увидеть, какая ситуация днем наблюдалась 30 декабря в поселке Делятин.

"Огромные пробки стоят по дороге в Буковель перед Новым годом Имейте в виду, если будете ехать в том направлении", – предупреждают авторы.

Причиной заторов стали не только большое количество желающих встретить праздники в горах, но и сложные метеорологические условия, из-за которых некоторые трассы в области просто замело, и снегоуборочная техника не успевает "разгрузить" движение.

На дорогах государственного значения региона работают больше 20 бригад, чтобы расчистить снег и нормализовать движение транспорта.

В свою очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области предупреждает о сложных погодных условиях в высокогорье и просит туристов не рисковать.

В горах сохраняются сложные погодные условия Фото: ГСЧС

Тем временем в чатах те, кто уже находится в Буковеле, и те, кто только собирается туда отправиться, обмениваются своими впечатлениями. Одним из животрепещущих вопросов для некоторых является наличие блокпостов по дороге на курорт.

Двумя днями ранее один из очевидцев в Facebook опубликовал кадры очередей из желающих попасть в Буковель и отметил, что наплыв туристов значительно превышает привычные показатели этого периода.

"Гигантские очереди в Буковеле: по 500 человек. И кто-то будет говорить, что некого мобилизовывать?" – говорится в публикации.

