"Штурм" Буковеля: дорогою на курорт утворилися величезні затори (фото, відео)
28 грудня стартував сезон на найбільшому гірськолижному курорті України "Буковель", і напередодні новорічних свят на під'їздах до нього утворилися затори з автомобілів.
Очевидці знімають і публікують у мережах затори в Івано-Франківській області. Зокрема, у Telegram-каналі "Івано-Франківськ 24/7" можна побачити, яка ситуація вдень спостерігалася 30 грудня в селищі Делятин.
"Величезні затори стоять по дорозі в Буковель перед Новим роком Майте на увазі, якщо будете їхати в тому напрямку", — попереджають автори.
Причиною заторів стали не тільки велика кількість охочих зустріти свята в горах, а й складні метеорологічні умови, через які деякі траси в області просто замело, і снігоприбиральна техніка не встигає "розвантажити" рух.
На дорогах державного значення регіону працюють понад 20 бригад, щоб розчистити сніг і нормалізувати рух транспорту.
Зі свого боку Державна служба з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області попереджає про складні погодні умови у високогір'ї та просить туристів не ризикувати.
Тим часом у чатах ті, хто вже перебуває в Буковелі, і ті, хто тільки збирається туди вирушити, обмінюються своїми враженнями. Одним із животрепетних питань для декого є наявність блокпостів дорогою на курорт.
Двома днями раніше один з очевидців у Facebook опублікував кадри черг із охочих потрапити в Буковель і зазначив, що наплив туристів значно перевищує звичні показники цього періоду.
"Гігантські черги в Буковелі: по 500 осіб. І хтось казатиме, що немає кого мобілізовувати?" — ідеться в публікації.
