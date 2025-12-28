Черги, затори та "демократичні" ціни: як відкрився сезон у Буковелі (відео)

28 грудня на найбільшому в Україні гірськолижному курорті "Буковель" офіційно розпочався зимовий сезон. На відкриття хлинула маса туристів, через що на дорогах утворилися кілометрові затори, а біля витягів і на популярних локаціях утворилися великі черги.

Нинішня зима в українських Карпатах видалася нетипово теплою, що суттєво вплинуло на підготовку трас. Але сезон катання все ж стартував, повідомили в адміністрації курорту.

Станом на середину грудня сніговий покрив не давав змоги забезпечити безпечне та повноцінне катання, тож старт сезону, який традиційно припадає на кінець листопада — початок грудня, було відкладено. Але ситуація змінилася в другій половині грудня, коли в регіоні пройшли локальні, але інтенсивні снігопади.

З моменту відкриття сезону в Буковелі фіксують значний наплив туристів. Біля підйомників утворюються черги, що пов'язано як із довгоочікуваним стартом катання, так і зі святковим періодом. В адміністрації курорту зазначають, що траси відкриватимуться поетапно — залежно від стану снігового покриття та погодних умов.

Відео дня

Буковель і ціни

Буковель розташований в Івано-Франківській області та є найбільшим гірськолижним курортом країни. Він пропонує десятки трас різного рівня складності, сучасні підйомники та розвинену туристичну інфраструктуру. Взимку курорт традиційно приваблює любителів лиж і сноуборду з усієї України та з-за кордону.

Фото: Відкриті джерела

Для відвідувачів доступні денні, вечірні та нічні скі-паси, а також разові підйоми. Вартість денного абонемента починається від 2050 гривень, вечірнього — від 800 гривень, а разовий підйом (мультиліфт) обійдеться від 200 гривень. Ціни залежать від обраного тарифу і категорії абонемента.

Стали відомі й ціни на паркування автомобілів. До 45 хвилин гості курорту можуть залишити своє авто безкоштовно. Але через годину водіям доведеться заплатити 100 грн. До 12 години стоянка в паркінгу коштуватиме 500 грн, а доба обійдеться власникам транспортних засобів у 700 грн.

Фото: Відкриті джерела

Раніше повідомлялося, що українець, який називає себе представником бойківської етнографічної групи, у своєму блозі показав старовинну українську хату. Приміщення збереглося в автентичному вигляді та вражає своєю красою.