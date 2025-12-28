Очереди, пробки и "демократичные" цены: как открылся сезон в Буковеле (видео)

28 декабря на крупнейшем в Украине горнолыжном курорте "Буковель" официально начался зимний сезон. На открытие хлынула масса туристов, из-за чего на дорогах образовались километровые пробки, а возле подъемников и на популярных локациях образовались большие очереди.

Нынешняя зима в украинских Карпатах выдалась нетипично теплой, что существенно повлияло на подготовку трасс. Но сезон катания все же стартовал, сообщили в администрации курорта.

По состоянию на середину декабря снежный покров не позволял обеспечить безопасное и полноценное катание, поэтому старт сезона, который традиционно приходится на конец ноября — начало декабря, был отложен. Но ситуация изменилась во второй половине декабря, когда в регионе прошли локальные, но интенсивные снегопады.

С момента открытия сезона в Буковели фиксируют значительный наплыв туристов. У подъемников образуются очереди, что связано как с долгожданным стартом катания, так и с праздничным периодом. В администрации курорта отмечают, что трассы будут открываться поэтапно — в зависимости от состояния снежного покрытия и погодных условий.

Буковель и цены

Буковель расположен в Ивано-Франковской области и является крупнейшим горнолыжным курортом страны. Он предлагает десятки трасс разного уровня сложности, современные подъемники и развитую туристическую инфраструктуру. Зимой курорт традиционно привлекает любителей лыж и сноуборда со всей Украины и из-за рубежа.

Для посетителей доступны дневные, вечерние и ночные ски-пассы, а также разовые подъемы. Стоимость дневного абонемента начинается от 2050 гривен, вечернего — от 800 гривен, а разовый подъем (мультилифт) обойдется от 200 гривен. Цены зависят от выбранного тарифа и категории абонемента.

Стали известны и цены на парковку автомобилей. До 45 минут гости курорта могут оставить свое авто бесплатно. Но через час водителям придется заплатить 100 грн. До 12 часов стоянка в паркинге будет стоить 500 грн, а сутки обойдется владельцам транспортных средств в 700 грн.

