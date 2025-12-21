Такого еще не видел: мужчина нашел в Карпатах дом, где 100 лет назад "остановилось время"

Украинец, который называет себя представителем бойковской этнографической группы, в своем блоге показал старинную украинскую хату. Помещение сохранилось в аутентичном виде и поражает своей красотой.

Блогер, у которого более 71 тысячи подписчиков в TikTok, наткнулся на традиционное жилье местных жителей в селе Либохора, что на Турковщине — в высокогорье Украинских Карпат. Чем интересен этот дом, где 100 лет назад "остановилось время", — узнавайте в материале Фокуса.

Мужчина показал дом бойковской культуры в Карпатах Фото: TikTok

"Это самая крутая бойковская хата — село Либохора, Турковщина. Я еще такого дома не видел. В музеях видел, но, чтобы еще люди жили, навоз выбрасывали, чтобы соломой было перекрыто. Такого вы еще не видели, я еще не видел", — делится мужчина, зарегистрированный на платформе под ником TikTik (@ja_bojko).

Он добавил, что нужно радоваться, потому что кто-то до сих пор сохранил аутентичную архитектуру и традиции.

Там еще люди живут

"Это невероятно — смотрите! Там еще люди живут. Если бы еще мне кто открыл. Ждите [смотрит в окно на интерьеры внутри помещения — Ред.]. Если бы мне кто-то открыл, я был бы бесконечно счастлив, благодарен, рад. Ничего себе! Красота. Село Либохора", — подытожил он.

Такой вид имеет помещение внутри Фото: TikTok

Пользователи сети в комментариях начали делиться своими мыслями.

"Берегите такие памятники. Это наше наследие, наша история";

"Насколько помню, там село небольшое — несколько хижин. У меня там родственники живут";

"Обожаю такие домики. Хорошо, что сохранили";

"Действительно, дом как из кино";

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

"В таком музее я родилась. Это были лучшие годы, которые навсегда со мной";

"Крутецкая, мы построили тоже из соломы себе дом, переехав из Харькова".

Видео блогера собрало почти 800 тысяч просмотров, множество лайков, комментариев, репостов и других реакций.

