Украинцы живут в заброшенном доме в Карпатах: теперь им завидуют миллионы (фото)
Семья с двумя детьми переехали в горы в конце 2022 года, где начала реставрировать старенькую усадьбу, а также благоустраивать территорию вокруг дома. О своей жизни семейство рассказывает в блоге.
Юлия Винничук провела небольшую экскурсию по своему дому. Женщина рассказала о решении о переезде в Карпаты, а также об основных преимуществах и недостатках. Фокус обратил внимание на ее историю.
"Каждый раз радуемся, как дети. Сделали что-то — радость! Живем мгновениями. По мере возможностей делаем дом комфортнее для себя", — отметила в описании к видео хозяйка.
Восстановление старого дома
Украинка регулярно показывает зрителям, что изменилось в доме.
"Традиционно сделаю обзор того, что у нас в доме. Мы кое-что сделали сегодня. Сейчас покажу. Что-то нахмурилось сегодня. Там вот Черемош... Поставили стол, повесили бойлер, теперь у нас есть горячая водичка. Повесила душ. Еще советуемся, чем его обшивать, но уже подключили, чтобы мыться. Такая радость", — рассказывает автор видео за кадром.
В предыдущих роликах она показала, как выглядел старенький дом, когда его только приобрели, а также после трех лет проживания. Хозяйка показала коридор, первую комнату с печью, вторую — с кроватями и кладовкой. По ее словам, предыдущие владельцы оставили практически все, что было внутри.
"Приезжаем мы сюда не часто, по мере возможности. Но, когда приезжаем, то восстанавливаемся на все 100%", — резюмирует Юлия в своем видео.
Что пишут люди?
Зрители начали активно комментировать увиденное в видео, поблагодарили автора за интересные истории и пожелали успехов во всех начинаниях.
- "Вы очень большие молодцы! Хочется в ваш домик";
- "Какая красота за окном";
- "Ух ты, панорамные окна в комнате, света много и природу видно, замечательно";
- "Вы большие молодцы, хорошая семья, детки, собачки, дом, Карпаты. Я в восторге, добра вам и вдохновения так держать и хорошего отдыха";
- "Теперь вам завидуют миллионы".
Другие истории
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Посреди леса украинский изобретатель возвел необычный дом и делится с подписчиками своего блога опытом жизни "под землей". Его видео о быте без благ цивилизации собирают десятки тысяч просмотров, а зрители восхищаются решительностью и креативностью мужчины.
- Еще одна украинка, Влада, вместе с мужем приобрела старый сельский дом. В соцсетях она рассказывает о своих планах на ремонт и делится идеями, как создать уютное и стильное пространство в селе.
А переселенка из Краматорска, Оксана, провела виртуальную экскурсию по своему новому дому в селе Белолесье в Одесской области. Женщина активно ведет блог в TikTok, где показывает кадры из своей повседневной жизни на новом месте.