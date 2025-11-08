Украинцы живут в заброшенном доме в Карпатах: теперь им завидуют миллионы (фото)

Семья с двумя детьми переехали в горы в конце 2022 года, где начала реставрировать старенькую усадьбу, а также благоустраивать территорию вокруг дома. О своей жизни семейство рассказывает в блоге.

Юлия Винничук провела небольшую экскурсию по своему дому. Женщина рассказала о решении о переезде в Карпаты, а также об основных преимуществах и недостатках. Фокус обратил внимание на ее историю.

"Каждый раз радуемся, как дети. Сделали что-то — радость! Живем мгновениями. По мере возможностей делаем дом комфортнее для себя", — отметила в описании к видео хозяйка.

Восстановление старого дома

Украинка регулярно показывает зрителям, что изменилось в доме.

"Традиционно сделаю обзор того, что у нас в доме. Мы кое-что сделали сегодня. Сейчас покажу. Что-то нахмурилось сегодня. Там вот Черемош... Поставили стол, повесили бойлер, теперь у нас есть горячая водичка. Повесила душ. Еще советуемся, чем его обшивать, но уже подключили, чтобы мыться. Такая радость", — рассказывает автор видео за кадром.

Дом в Карпатах

В предыдущих роликах она показала, как выглядел старенький дом, когда его только приобрели, а также после трех лет проживания. Хозяйка показала коридор, первую комнату с печью, вторую — с кроватями и кладовкой. По ее словам, предыдущие владельцы оставили практически все, что было внутри.

Домик в Карпатах Фото: TikTok

"Приезжаем мы сюда не часто, по мере возможности. Но, когда приезжаем, то восстанавливаемся на все 100%", — резюмирует Юлия в своем видео.

Что пишут люди?

Зрители начали активно комментировать увиденное в видео, поблагодарили автора за интересные истории и пожелали успехов во всех начинаниях.

"Вы очень большие молодцы! Хочется в ваш домик";

"Какая красота за окном";

Отзывы зрителей Фото: TikTok

"Ух ты, панорамные окна в комнате, света много и природу видно, замечательно";

"Вы большие молодцы, хорошая семья, детки, собачки, дом, Карпаты. Я в восторге, добра вам и вдохновения так держать и хорошего отдыха";

"Теперь вам завидуют миллионы".

