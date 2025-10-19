Отапливает солнечными батареями: украинец построил дом из глины в Карпатах (фото)

Марк из Закарпатской области, который называет себя свободным фермером, строит хижину своей мечты посреди Карпат. Мужчина расчищает территорию и обустраивает быт. Тысячи людей пишут в комментариях, что хотели бы там пожить.

Украинец рассказывает в своем блоге в TikTok о строительстве экологически чистого глиняного домика в карпатских лесах. Часть работы он выполняет самостоятельно, документируя каждый шаг. Что в конце концов получилось, — узнавайте в материале Фокуса.

Экологический дом

"Друзья, вы постоянно спрашиваете, как домик выглядит внутри. Давайте разбираться. Именно сейчас я заготавливаю специальное сено, которое впоследствии пойдет на штукатурку", — говорит автор ролика.

Мужчина использует солнечные панели, чтобы обеспечивать свое жилье электроэнергией, а также обогреваться. Устройства расположены на крыше дома. Далее хозяин продемонстрировал, как уже 10-й год подряд строит свое жилье, используя деревянные колья как основу и глину, сено и воду.

Відео дня

Экологическая хата в Карпатах Фото: TikTok Экологическая хата в Карпатах Фото: TikTok

В прошлом году он привлекал волонтеров, чтобы ускорить процесс.

Отзывы зрителей

Пользователи сети в комментариях начали активно делиться своими мыслями.

"Я бы добавила росписи петриковские, светильники марокканские, они бы добавили изюминки, плетущиеся растения";

"Очень уютно";

"Вайб трипольской культуры";

Комментарии зрителей Фото: TikTok

"Мой товарищ тоже построил хижину из глины! Крышу накрыл камышом! Очень круто! У вас еще круче";

"Какая красота, я в шоке от этой хижины. Она как из сказки из детства".

Мужчина приобщает к строительству волонтеров Фото: TikTok Мужчина приобщает к строительству волонтеров Фото: TikTok

Каждое видео Марка собирает тысячи, а иногда и миллионы просмотров. Зрители приятно удивлены, что жилье можно сделать своими руками без особых затрат и вложений.

Другие истории

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Посреди леса изобретатель построил дом и рассказывает подписчикам своего блога о жизни "под землей". Видео о быте без цивилизации собирают десятки тысяч просмотров, а зрители восхищаются смелостью мужчины.

Еще одна украинка — Влада — вместе с мужем приобрела сельский дом. В своих соцсетях она делится планами по ремонту и идеями обустройства уютного пространства.

А вот переселенка из Краматорска, которую зовут Оксана, провела экскурсию по своему новому дому в селе Белолесье в Одесской области. Она активно развивает свой блог в TikTok, в котором показывает кадры из своей жизни.