Опалює сонячними батареями: українець побудував хату з глини в Карпатах (фото)

Марк із Закарпатської області, який називає себе вільним фермером, будує хатину своєї мрії посеред Карпат. Чоловік розчищає територію та облаштовує побут. Тисячі людей пишуть у коментарях, що хотіли б там пожити.

Українець розповідає у своєму блозі в TikTok про будівництво екологічно чистої глиняної хатинки в карпатських лісах. Частину роботи він виконує самостійно, документуючи кожен крок. Що врешті-решт вийшло, — дізнавайтеся у матеріалі Фокусу.

Екологічний будинок

"Друзі, ви постійно запитуєте, як хатинка виглядає всередині. Нумо розбиратися. Саме зараз я заготовляю спеціальне сіно, яке згодом піде на штукатурку", — каже автор ролика.

Чоловік використовує сонячні панелі, щоб забезпечувати своє житло електроенергією, а також обігріватися. Пристрої розташовані на даху будинку. Далі господар продемонстрував, як вже 10-й рік поспіль будує своє житло, використовуючи дерев’яні кілки як основу та глину, сіно та воду.

Екологічна хата в Карпатах Фото: TikTok Екологічна хата в Карпатах Фото: TikTok

Торік він залучав волонтерів, аби пришвидшити процес.

Відгуки глядачів

Користувачі мережі у коментарях почали активно ділитися своїми думками.

"Я б додала розписи петриківські, світильники марокканські, вони б додали родзинки, рослини, що плетуться";

"Дуже затишно";

"Вайб трипільської культури";

Коментарі глядачів Фото: TikTok

"Мій товариш теж побудував хатину з глини! Дах накрив очеретом! Дуже круто! У вас ще крутіше";

"Яка краса, я в шоці від цієї хатини. Вона як з казки з дитинства".

Чоловік долучає до будівництва волонтерів Фото: TikTok Чоловік долучає до будівництва волонтерів Фото: TikTok

Кожне відео Марка збирає тисячі, а іноді й мільйони переглядів. Глядачі приємно вражені, що житло можна зробити своїми руками без особливих затрат та вкладень.

