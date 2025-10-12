Українці купили гнилу хату в Карпатах: тепер їм можна позаздрити (фото, відео)

Після кількох років життя за кордоном подружжя українців вирішило повернутися додому та почати все спочатку. Вони придбали занедбану хату в Карпатах і вже понад рік власними руками перетворюють її на затишний сімейний дім.

Related video

Пані Оксана разом із чоловіком купили стареньку карпатську хату, яка довгі роки стояла порожньою. Будинок потребував повної реконструкції, тож подружжя взялося до справи самостійно. Усі етапи ремонту вони показують у TikTok на сторінці @selo_karpatu, де діляться змінами, труднощами та радістю від кожного оновлення.

За рік родина змогла перетворити стару оселю на простір, наповнений світлом і теплом. Вони вже облаштували дитячі кімнати для сина й доньки, спальню, вітальню, ванну та терасу. Навколо будинку з’явилася затишна альтанка, а на подвір’ї поступово формується гарне подвір’я з краєвидом на гори.

Спальня сина до ремонту Фото: TikTok Спальня сина після ремонту Фото: TikTok

За останній час господарі поклали підлогу зі смереки, підшили стелю гіпсокартоном і створили гардеробну. Стару веранду вони перетворили на простору вітальню — її відеоогляд жінка пообіцяла показати вже найближчим часом.

Спальня батьків до ремонту Фото: TikTok Спальня батьків після ремонту Фото: TikTok

Підписники TikTok із захопленням стежать за перетворенням дому, відзначаючи майстерність подружжя.

Спальня дочки до ремонту Фото: TikTok Спальня дочки після ремонту Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Блогерка Юлія Оріховська разом з чоловіком купили будинок в селі, а також земельну ділянку — 60 "соток". Подружжя зіштовхнулось з критикою через своє рішення й вирішило обіграти цю ситуацію з гумором, аби висміяти недоброзичливців.

Жінка, яку звуть Любов, розповіла про свій переїзд у сільську хату, де залишилося багато речей від попередніх власників. Дещо зі знайденого її дуже сильно вразило.

Крім того, чоловік показав хату в серці Карпат за $10 тисяч. Будинок пережив Другу світову.