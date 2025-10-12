Украинцы купили гнилую хату в Карпатах: теперь им можно позавидовать (фото, видео)

Поддержите нас UA
ремонт дома в карпатах
Пара показала, как отстраивает старый дом в селе | Фото: TikTok

После нескольких лет жизни за границей супруги украинцев решили вернуться домой и начать все сначала. Они приобрели заброшенный дом в Карпатах и уже больше года собственными руками превращают его в уютный семейный дом.

Оксана вместе с мужем купили старенький карпатский дом, который долгие годы стоял пустым. Дом нуждался в полной реконструкции, поэтому супруги взялись за дело самостоятельно. Все этапы ремонта они показывают в TikTok на странице @selo_karpatu, где делятся изменениями, трудностями и радостью от каждого обновления.

За год семья смогла превратить старый дом в пространство, наполненное светом и теплом. Они уже обустроили детские комнаты для сына и дочери, спальню, гостиную, ванную и террасу. Вокруг дома появилась уютная беседка, а во дворе постепенно формируется красивый двор с видом на горы.

украинцы ремонтируют старый дом
Спальня сына до ремонта
Фото: TikTok
восстановление старого дома
Спальня сына после ремонта
Фото: TikTok

За последнее время хозяева положили пол из ели, подшили потолок гипсокартоном и создали гардеробную. Старую веранду они превратили в просторную гостиную — ее видеообзор женщина пообещала показать уже в ближайшее время.

ремонт комнаты в деревне
Спальня родителей до ремонта
Фото: TikTok
переоборудование дома в деревне
Спальня родителей после ремонта
Фото: TikTok

Подписчики TikTok с восторгом следят за преображением дома, отмечая мастерство супругов.

ремонт комнаты в горах
Спальня дочери до ремонта
Фото: TikTok
восстановление дома в карпатах
Спальня дочери после ремонта
Фото: TikTok

