Украинцы купили гнилую хату в Карпатах: теперь им можно позавидовать (фото, видео)

После нескольких лет жизни за границей супруги украинцев решили вернуться домой и начать все сначала. Они приобрели заброшенный дом в Карпатах и уже больше года собственными руками превращают его в уютный семейный дом.

Related video

Оксана вместе с мужем купили старенький карпатский дом, который долгие годы стоял пустым. Дом нуждался в полной реконструкции, поэтому супруги взялись за дело самостоятельно. Все этапы ремонта они показывают в TikTok на странице @selo_karpatu, где делятся изменениями, трудностями и радостью от каждого обновления.

За год семья смогла превратить старый дом в пространство, наполненное светом и теплом. Они уже обустроили детские комнаты для сына и дочери, спальню, гостиную, ванную и террасу. Вокруг дома появилась уютная беседка, а во дворе постепенно формируется красивый двор с видом на горы.

Спальня сына до ремонта Фото: TikTok Спальня сына после ремонта Фото: TikTok

За последнее время хозяева положили пол из ели, подшили потолок гипсокартоном и создали гардеробную. Старую веранду они превратили в просторную гостиную — ее видеообзор женщина пообещала показать уже в ближайшее время.

Спальня родителей до ремонта Фото: TikTok Спальня родителей после ремонта Фото: TikTok

Подписчики TikTok с восторгом следят за преображением дома, отмечая мастерство супругов.

Спальня дочери до ремонта Фото: TikTok Спальня дочери после ремонта Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогер Юлия Ореховская вместе с мужем купили дом в селе, а также земельный участок — 60 "соток". Супруги столкнулись с критикой из-за своего решения и решили обыграть эту ситуацию с юмором, чтобы высмеять недоброжелателей.

Женщина, которую зовут Любовь, рассказала о своем переезде в сельский дом, где осталось много вещей от предыдущих владельцев. Кое-что из найденного ее очень сильно поразило.

Кроме того, мужчина показал дом в сердце Карпат за $10 тысяч. Дом пережил Вторую мировую.