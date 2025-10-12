"За оренду не плачу": українець викопав хату під землею в лісі, як він там живе (фото)

Посеред лісу винахідник збудував хату і розказує підписникам свого блогу про життя "під землею". Відео про побут без цивілізації збирають десятки тисяч переглядів, а глядачі захоплюються сміливістю чоловіка.

Related video

Українець, якого звуть Сергій, збудував собі підземне житло посеред лісу. Він веде блог, де розповідає про будівництво. Глядачі у коментарях пишуть, що завжди мріяли жити, як він. Фокус звернув увагу на його блог в TikTok.

Сергій спить на соломі Фото: TikTok

"Я зробив собі новий підземний будинок у лісі, тому що в старому було холодно, він протікав. Колись я посадив газон у квартирі, і мене звідти вигнали. Тепер живу в лісі й роблю собі комфорт, згадуючи старі часи й створюю прикольні пісеньки", — розповідає чоловік.

У своїй схованці він готує їжу, відпочиває на соломі, запалює свічки, щоб створити затишну атмосферу.

В іншому відео Сергій показав перший будинок-трансформер, зведений довкола дерева. "За оренду не плачу", — похизувався ентузіаст. Користувачі мережі у коментарях жартують, що це ідеальна схованка на період мобілізації.

"Почалась мобілізація", — пише один з учасників обговорення;

Коментарі глядачів Фото: TikTok Коментарі глядачів Фото: TikTok

Інший додав: "Якби він був маніяком, жертв би не знайшли";

"Ти здійснив мрію всіх пацанів", — додав ще хтось.

Його відео збирають десятки тисяч переглядів, багато вподобайок, коментарів та інших реакцій від зацікавлених читачів.

Більше цікавих новин

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ася Конопельнюк розповіла у соцмережах, що не може продати сільський будинок, який дістався їй у спадок від дідуся й бабусі. За словами жінки, навіть значне зниження ціни не викликає зацікавлення серед покупців, тож вона звернулася до підписників із проханням поділитися думками про нинішній стан ринку нерухомості.

Тим часом Анна разом із батьком Ігорем займаються відновленням старих хатин у селі Ліпляве на Черкащині. У відреставрованих оселях можна навіть зупинитися на кілька днів, щоб відчути атмосферу.

Ще одна українка — Влада — разом із чоловіком придбала сільську хату. У своїх соцмережах вона ділиться планами щодо ремонту та ідеями облаштування затишного простору.