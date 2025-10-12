"За оренду не плачу": українець викопав хату під землею в лісі, як він там живе (фото)
Посеред лісу винахідник збудував хату і розказує підписникам свого блогу про життя "під землею". Відео про побут без цивілізації збирають десятки тисяч переглядів, а глядачі захоплюються сміливістю чоловіка.
Українець, якого звуть Сергій, збудував собі підземне житло посеред лісу. Він веде блог, де розповідає про будівництво. Глядачі у коментарях пишуть, що завжди мріяли жити, як він. Фокус звернув увагу на його блог в TikTok.
"Я зробив собі новий підземний будинок у лісі, тому що в старому було холодно, він протікав. Колись я посадив газон у квартирі, і мене звідти вигнали. Тепер живу в лісі й роблю собі комфорт, згадуючи старі часи й створюю прикольні пісеньки", — розповідає чоловік.
У своїй схованці він готує їжу, відпочиває на соломі, запалює свічки, щоб створити затишну атмосферу.
В іншому відео Сергій показав перший будинок-трансформер, зведений довкола дерева. "За оренду не плачу", — похизувався ентузіаст. Користувачі мережі у коментарях жартують, що це ідеальна схованка на період мобілізації.
- "Почалась мобілізація", — пише один з учасників обговорення;
- Інший додав: "Якби він був маніяком, жертв би не знайшли";
- "Ти здійснив мрію всіх пацанів", — додав ще хтось.
Його відео збирають десятки тисяч переглядів, багато вподобайок, коментарів та інших реакцій від зацікавлених читачів.
