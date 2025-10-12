"За аренду не плачу": украинец выкопал дом под землей в лесу, как он там живет (фото)
Посреди леса изобретатель построил дом и рассказывает подписчикам своего блога о жизни "под землей". Видео о быте вне цивилизации собирают десятки тысяч просмотров, а зрители восхищаются смелостью мужчины.
Украинец, которого зовут Сергей, построил подземное жилье посреди леса. Он ведет блог, где рассказывает о строительстве. Зрители в комментариях пишут, что всегда мечтали жить, как он. Фокус обратил внимание на его блог в TikTok.
"Я сделал себе новый подземный дом в лесу, потому что в старом было холодно, он протекал. Когда-то я посадил газон в квартире, и меня оттуда выгнали. Теперь живу в лесу и делаю себе комфорт, вспоминая старые времена и создаю прикольные песенки", — рассказывает мужчина.
В своем тайнике он готовит еду, отдыхает на соломе, зажигает свечи, чтобы создать уютную атмосферу.
В другом видео Сергей показал первый дом-трансформер, возведенный вокруг дерева. "За аренду не плачу", — похвастался энтузиаст. Пользователи сети в комментариях шутят, что это идеальный тайник на период мобилизации.
- "Началась мобилизация", — пишет один из участников обсуждения;
- Другой добавил: "Если бы он был маньяком, жертв бы не нашли";
- "Ты осуществил мечту всех пацанов", — добавил еще кто-то.
Его видео собирают десятки тысяч просмотров, много лайков, комментариев и других реакций от заинтересованных читателей.
