"За аренду не плачу": украинец выкопал дом под землей в лесу, как он там живет (фото)

Посреди леса изобретатель построил дом и рассказывает подписчикам своего блога о жизни "под землей". Видео о быте вне цивилизации собирают десятки тысяч просмотров, а зрители восхищаются смелостью мужчины.

Украинец, которого зовут Сергей, построил подземное жилье посреди леса. Он ведет блог, где рассказывает о строительстве. Зрители в комментариях пишут, что всегда мечтали жить, как он. Фокус обратил внимание на его блог в TikTok.

Сергей спит на соломе Фото: TikTok

"Я сделал себе новый подземный дом в лесу, потому что в старом было холодно, он протекал. Когда-то я посадил газон в квартире, и меня оттуда выгнали. Теперь живу в лесу и делаю себе комфорт, вспоминая старые времена и создаю прикольные песенки", — рассказывает мужчина.

В своем тайнике он готовит еду, отдыхает на соломе, зажигает свечи, чтобы создать уютную атмосферу.

В другом видео Сергей показал первый дом-трансформер, возведенный вокруг дерева. "За аренду не плачу", — похвастался энтузиаст. Пользователи сети в комментариях шутят, что это идеальный тайник на период мобилизации.

"Началась мобилизация", — пишет один из участников обсуждения;

Комментарии зрителей Фото: TikTok Комментарии зрителей Фото: TikTok

Другой добавил: "Если бы он был маньяком, жертв бы не нашли";

"Ты осуществил мечту всех пацанов", — добавил еще кто-то.

Его видео собирают десятки тысяч просмотров, много лайков, комментариев и других реакций от заинтересованных читателей.

