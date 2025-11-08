Українці живуть у покинутій садибі в Карпатах: тепер їм заздрять мільйони (фото)
Родина з двома дітьми переїхали у гори наприкінці 2022 року, де почала реставрувати стареньку садибу, а також впорядковувати присадибну територію. Про своє життя сімейство розказує у блозі.
Юлія Віннічук провела невеличку екскурсію у своєму будинку. Жінка розповіла про рішення щодо переїзду в Карпати, а також основні переваги та недоліки. Фокус звернув увагу на її історію.
"Щоразу радіємо, як діти. Зробили щось — радість! Живемо миттєвостями. В міру можливостей робимо хатину комфортнішою для себе", — зазначила в описі до відео господиня.
Відновлення старого будинку
Українка регулярно показує глядачам, що змінилося у будинку.
"Традиційно зроблю огляд того, що у нас в хатині. Ми дещо зробили сьогодні. Зараз покажу. Щось нахмарилось сьогодні. Там ось Черемош… Поставили стіл, повісили бойлер, тепер у нас є гаряча водичка. Повісила душ. Ще радимось, чим його обшивати, але вже під’єднали, щоб митися. Така радість", — розповідає авторка відео за кадром.
У попередніх роликах вона показала, який вигляд мав старенький будинок, коли його тільки придбали, а також після трьох років проживання. Хазяйка показала коридор, першу кімнату з піччю, другу — з ліжками та коміркою. За її словами, попередні власники залишили практично все, що було всередині.
"Приїжджаємо ми сюди не часто, в міру можливості. Але, коли приїжджаємо, то відновлюємось на всі 100%", — підсумовує Юлія у своєму відео.
Що пишуть люди?
Глядачі почали активно коментувати побачене у відео, подякували авторці за цікаві історії та побажали успіхів у всіх починаннях.
- "Ви дуже великі молодці! Хочеться до вашої хатинки";
- "Яка краса за вікном";
- "Ух ти, панорамні вікна в кімнаті, світла багато і природу видно, чудово";
- "Ви великі молодці, гарна родина, дітки, песики, будинок, Карпати. Я в захваті, добра вам і натхнення так тримати й гарного відпочинку";
- "Тепер вам заздрять мільйони".
