Журналистка сравнила цены в Буковеле и Египте: "В четыре раза дешевле" (видео)

Украинская журналистка Екатерина Соляр сравнила цены на отдых в Буковеле и Египте в 2025 году. Оказалось, что разница между такими турами значительная, но в сети не согласны с этим.

Соляр обратила внимание на цены именно в пятизвездочных отелях. Туризм по украинским Карпатам обойдется значительно дороже, однако все относительно.

"Что дешевле: поехать в Египет или в Буковель? Начнем с Египта. Горящий тур на семь ночей в пятизвездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе или же в Хургаде можно поймать за 16-20 тысяч на двоих. В эту сумму, кстати, входит питание, all inclusive и авиаперелет", — сказала журналистка.

Тем временем в Буковеле семь ночей в пятизвездочном отеле обойдется в почти 95 тысяч гривен.

"Но учтите, что в эту сумму не входит доезд и питание. Например, на еду стоит иметь около 1800 гривен в день. А чтобы доехать до Буковеля из Львова надо 550 гривен. Из Киева — 1200. Так что да, отдых в Египте обойдется в четыре раза дешевле", — подытожила Екатерина Соляр.

Буковель Фото: Открытые источники

Реакция сети

В комментариях украинцы поспорили с Соляр, отметив, что цены совсем не такие:

"Почему сравниваем какой-то рандомный отель максимум на 3 звезды и Редисон 5 звезд".

"16-20к на двоих в Египте 5-звездочный отель — нереально".

"Как можно сравнить этих два направления? В то время как в Украине все хотят жить выше среднего, в Египте люди живут ниже среднего уровня, только в отелях все классно, а в самой стране достаточно сложно экономическая ситуация! Так как это можно сравнить, хотим, чтобы в Украине при таком уровне обслуживания были цены 2 копейки!!!".

"Вот так журналисты манипулируют вашими мыслями. Так ради спортивного интереса подумайте кто нибуть "ловил" горячую путевку на 2х за 16 тыс в Египет? Или другой вопрос — тот, кто отдыхает в 5-ти звездочном отеле, будет ли он ехать из Киева на автобусе? И это транслирует журналистка с национального телевидения".

"Ну не в 4, где такие цены в Египте. Египет от 25 тыс, Буковель от 40, но Буковель все равно дороже, но не 4 раза".

Египет Фото: Pixels

