Журналістка порівняла ціни в Буковелі та Єгипті: "В чотири рази дешевше" (відео)

Українська журналістка Катерина Соляр порівняла ціни на відпочинок у Буковелі та Єгипті у 2025 році. Виявилося, що різниця між такими турами значна, але в мережі не згодні з цим.

Соляр звернула увагу на ціни саме в пʼятизіркових готелях. Туризм українськими Карпатами обійдеться значно дорожче, проте все відносно.

"Що дешевше: поїхати в Єгипет чи в Буковель? Почнімо з Єгипту. Гарячий тур на сім ночей в пʼятизірковому готелі в Шарм-ель-Шейху або ж в Хургаді можна впіймати за 16-20 тисяч на двох. У цю суму, до речі, входить харчування, all inclusive і авіапереліт", — сказала журналістка.

Тим часом у Буковелі сім ночей у пʼятизірковому готелі обійдеться в майже 95 тисяч гривень.

"Але врахуйте, що в цю суму не входить доїзд і харчування. Наприклад, на їжу варто мати близько 1800 гривень на день. А щоб доїхати до Буковелю зі Львова треба 550 гривень. З Києва — 1200. Тож так, відпочинок у Єгипті обійдеться в чотири рази дешевше", — підсумувала Катерина Соляр.

Реакція мережі

У коментарях українці посперечалися із Соляр, наголосивши, що ціни зовсім не такі:

"Чому порівнюємо якийсь рандомний готель максимум на 3 зірки і Редісон 5 зірок".

"16-20к на двох в Єгипті 5-зірковий готель — нереально".

"Як можна порівняти цих два напрямки? В той час як в Україні всі хочуть жити вище середнього, в Єгипті люди живуть нижче середнього рівня, тільки в готелях все класно, а в самій країні досить складно економічна ситуація! То як це можна порівняти, хочемо, щоб в Україні при такому рівні обслуговування були ціни 2 копійки!!!".

"Ось так журналісти маніпулюють вашими думками. Так ради спортивного інтересу подумайте чи хто небуть "ловив" гарячу путівку на 2х за 16 тис у Єгипет? Чи інше питання — той, хто відпочиває у 5-ти зірковому готелі, чи буде він їхати з Києва на автобусі? І це транслює журналістка з національного телебачення".

"Ну не в 4, де такі ціни у Єгипті. Єгипет від 25 тис, буковель від 40, але Буковель все одно дорожче, але не 4 рази".

