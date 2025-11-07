У Буковелі загорівся готель Premium Club SPA (відео)

У соцмережах повідомляють, що пожежа на гірськолижному курорті в Івано-Франківській області розпочалась приблизно о 15:24 і полум'я розгорілось дуже швидко.

На численних відео видно, як вогонь виривається з-під даху та валить густий дим. Фокус зібрав усе, що відомо.

Пожежа в Буковелі

Наразі невідомо, чи є в готелі мешканці та чи є постраждалі.

На місці вже присутні рятувальники та пожежна машина.

На сайті готелю Premium Club SPA сказано, що це "стильний та сучасний готель, який знаходиться 950 м над рівнем моря". Вартість номеру — приблизно сім тисяч гривень.

Про пожежу у соцмережах готелю не повідомили.

